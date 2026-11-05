Republikāņi aicina Trampu mainīt sevis ieņemto kursu
Pēc demokrātu graujošās uzvaras ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanās republikāņi aicinājuši ASV prezidentu Donaldu Trampu mainīt sevis ieņemto politisko kursu un veikt pārmaiņas Baltā nama komandā.
Republikāņu stratēģis Džons Fīherijs vēlēšanu rezultātu nosauca par “lielu triecienu” Trampam un aicināja viņu veikt izmaiņas Baltā nama komandā. Pats prezidents gan noraidījis domu, ka vēlēšanu iznākums būtu vērtējams kā trieciens viņam, tomēr atzina, ka astoņus mēnešus ilgais karš ar Irānu kaitējis republikāņu kandidātiem.
Demokrātu kontrolē tagad būs iespēja bloķēt Trampa likumprojektus, izmeklēt viņa administrāciju un apstrīdēt amatpersonu kandidatūras. Tas varētu mudināt prezidentu vēl vairāk paļauties uz izpildvaras rīkojumiem, lai virzītu savu dienaskārtību.
Republikāņu vidū bažas rada arī tas, ka Trampa politika var kļūt par apgrūtinājumu tiem partijas pārstāvjiem, kuri 2028. gadā varētu kandidēt prezidenta vēlēšanās. Viceprezidents Džeimss Deivids Venss jau sācis distancēties no Trampa, Irānas karu nosaucot par vienu no republikāņu sakāves iemesliem.
Kāds vārdā nenosaukts augsta ranga administrācijas pārstāvis atzina, ka Baltā nama darbinieku noskaņojums šobrīd ir drūms. Viņš arī sacīja, ka iekšējās aptaujas jau sešas nedēļas pirms vēlēšanām brīdinājušas par iespējamiem zaudējumiem abās Kongresa palātās, tomēr Tramps nav mainījis savu kursu Irānas jautājumā.
Turklāt republikāņu bažas nav saistītas tikai ar karu Irānā. Partijas padomniekus satrauca arī vēlētāju neapmierinātība ar Trampa uzsākto Baltā nama balles zāles būvniecību un citiem dārgiem remontdarbiem Vašingtonā. Šovasar veiktajās vēlētāju grupu aptaujās Mičiganā un Aiovā arvien vairāk republikāņu un neatkarīgo vēlētāju pauda iebildumus pret šiem pārbūves plāniem. Kāds republikāņu padomnieks brīdināja, ka, turpinot iesākto kursu, partijai nākamajās vēlēšanās draud vēl smagāka sakāve.
Trešdien Tramps apmeklēja Baltā nama balles zāles būvlaukumu un aizstāvēja projektam ziedoto laiku, sakot, ka tas viņam palīdz atslābināties. Savukārt Baltais nams sociālajos tīklos publicēja prezidenta fotogrāfiju ar izaicinošu vēstījumu: “Atgādinām — Tramps joprojām ir jūsu prezidents.”