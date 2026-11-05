NATO izveidojusi platformu, lai palīdzētu dalībvalstīm uzlabot pretdronu aizsardzību
NATO izveidojusi jaunu platformu, lai palīdzētu 32 alianses dalībvalstīm ātrāk iegādāties pārbaudītu un uzticamu pretdronu aprīkojumu.
NATO inovāciju un tehnoloģiju ieviešanas vadītājs Klaudio Palestini sacīja, ka alianse piedāvā ļoti vienkāršu sistēmu, kas līdzinās tiešsaistes e-komercijas veikalam, lai iegādātos šo aprīkojumu.
Amatpersonas norādīja, ka NATO pēc publiska konkursa un vairākus mēnešus ilga novērtēšanas perioda ir izvēlējusies to aprīkojumu, ko tā uzskata par visefektīvāko un izdevīgāko. Šie produkti, ko ražo uzņēmumi no Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un ASV, ir pieejami iegādei vai ilgtermiņa nomai NATO dalībvalstīm.
Šis aprīkojums, kura cena sasniedz 28 miljonus ASV dolāru, ir paredzēts robežu un stratēģiski svarīgu objektu aizsardzībai un ietver virkni dažādu tehnoloģiju, tostarp elektroniskos traucējumu radītājus un pārtveršanas bezpilota lidaparātus.
NATO dalībvalstis, tostarp Baltijas valstis, Rumānija un Polija, ir daudzkārt saskārušās bezpilota lidaparātu ielidošanu to gaisa telpā. Līdz šim aliansei nācās izmantot reaktīvos iznīcinātājus un šaut ar dārgām raķetēm, lai notriektu daudz lētākus bezpilota lidaparātus, kas, kā norāda amatpersonas, ilgtermiņā nav ekonomiski dzīvotspējīga pieeja.