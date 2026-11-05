Komiķis Rasels Brends atzīts par vainīgu izvarošanā un trīs seksuālos uzbrukumos
Lielbritānijas komiķis, aktieris un popzvaigznes Keitijas Perijas bijušais vīrs Rasels Brends atzīts par vainīgu izvarošanā un trīs seksuālas vardarbības gadījumos.
Tiesnesis Džoels Benatans norādīja, ka par šiem noziegumiem Brendam neizbēgami draud ievērojams cietumsods. Viņš līdz soda noteikšanai pirmdien paturēts apcietinājumā. Brends tiesā bija apsūdzēts septiņos noziegumos, kas, pēc apsūdzības teiktā, notikuši no 1999. līdz 2009. gadam, un kuros iesaistītas sešas sievietes.
Viņam izvirzīja trīs apsūdzības par izvarošanu, trīs par seksuālu vardarbību un vienu par mēģinājumu veikt nepiedienīgu uzbrukumu. Zvērinātie atzina Brendu par vainīgu vienā izvarošanā un trīs seksuālas vardarbības gadījumos, bet trijās apsūdzībās viņu attaisnoja. Sievietēm, kuras bija iesaistītas lietā, piešķirtas tiesības uz anonimitāti mūža garumā.
Viens no notiesājošajiem spriedumiem attiecas uz 2009. gadā notikušu izvarošanu Brenda toreizējā mājoklī Londonā. Cietusī tiesā liecināja, ka sākumā abu starpā bijis labprātīgs dzimumakts, taču Brends vēlāk viņu izvarojis.
„Viņš mani sāpināja un nodarīja pāri, un, kad es lūdzu viņu apstāties, viņš to nedarīja,” viņa teica. Brends apgalvoja, ka seksuālās attiecības vienmēr bijušas ar abu piekrišanu, un savu vainu noliedza.
Pārējās trīs apsūdzības, kurās Brends tika atzīts par vainīgu, attiecas uz seksuālu vardarbību pret sievietēm Londonā. 2004. gadā viņš kādā bārā esot satvēris sievietes krūtis. Citā gadījumā 2004. vai 2005. gadā Choice FM radio studijā viņš sievieti satvēra aiz sejas, noskūpstīja un aizskāra viņas krūtis un sēžamvietu. Savukārt 2009. gadā, strādājot pie Channel 4 projekta, viņš bez sievietes piekrišanas piespieda galvu pie viņas kājstarpes.
Zvērinātie Brendu attaisnoja apsūdzībā par sievietes izvarošanu viesnīcā Bornmutā 1999. gadā, kā arī apsūdzībās par mēģinājumu veikt nepiedienīgu uzbrukumu 2001. gadā un sievietes izvarošanu Londonas bāra tualetē. Tiesas process notika Londonas Sautvorkas kroņtiesā.
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Pēc sprieduma pasludināšanas tiesnesis paziņoja, ka Brends tiks paturēts apcietinājumā līdz pirmdien paredzētajai tiesas sēdei, kurā viņam noteiks sodu. „Ņemot vērā vismaz apsūdzībā par izvarošanu pasludināto spriedumu, acīmredzot sekos ievērojams cietumsods,” viņš sacīja. Brendam drošības nauda netika piešķirta.
Lielbritānijas Metropoles policijas detektīvs superintendents Endijs Fērfijs pēc sprieduma norādīja, ka Brends izmantojis savu ietekmi, statusu un slavu, lai vērstos pret sievietēm. „Viņam kļūstot slavenākam, pieauga arī viņa pārliecība par savu visatļautību,” sacīja Fērfijs, uzsverot, ka „neviens nav augstāks par likumu, neatkarīgi no tā, cik slavens vai ietekmīgs viņš ir”. Prokuratūras pārstāvis Deivids Robertss savukārt sacīja, ka Brends bijis manipulatīvs un izmantojis savu slavu, lai izdarītu seksuālus noziegumus.
Policija izmeklē arī divu citu sieviešu izteiktās apsūdzības par izvarošanu. Brends saistībā ar šīm sūdzībām jau nopratināts, un izmeklēšana turpinās. Policija lietas materiālus iesniegusi Karaliskajam prokuratūras dienestam, kamēr izmeklētāji turpina vākt pierādījumus.