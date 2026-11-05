Eiropas galēji labējie politiķi sākuši distancēties no Trampa
ASV prezidenta Donalda Trampa īstenotā politika kļuvusi par neērtu tēmu viņa Eiropas sabiedrotajiem: pēc republikāņu zaudējuma ASV Kongresa vēlēšanās daļa no viņa sākuši distancēties.
Politiķi galvenokārt kritizē Trampa administrācijas pieņemtos lēmumus un no tiem izrietošās sekas, prezidentu vārdā pieminot reti. Tas iezīmē skaidras pārmaiņas politiķu reorikā, jo pēc Trampa uzvaras 2024. gada prezidenta vēlēšanās daudzi bija uzsvēruši ideoloģisko tuvību ar viņu, bet daļa pat apmeklēja Vašingtonu, un guva atbalstu no Trampa sabiedrotā - tehnoloģiju magnāta Īlona Maska.
Vācijas galēji labējās partijas „Alternatīva Vācijai” līdzpriekšsēdētāja Alise Veidele uzsvēra, ka Tramps vēlētājiem bija solījis neiesaistīt ASV citu valstu konfliktos. „Šis nepildītais solījums tagad ir atspēlējies pret republikāņiem,” viņa sacīja.
Britu partijas „Restore Britain” vadītājs Rūperts Lovs kara sākšanu ar Irānu nosauca par „katastrofālu kļūdu”, bet „Reform UK” līderis Naidžels Farāžs ASV vēlēšanu rezultātu raksturoja kā „pilnīgu un graujošu sakāvi” republikāņiem. Viņaprāt, vēlētājus ietekmējis gan ieilgušais karš, gan degvielas cenu kāpums.
Arī Itālijas partijas „Līga” līderis Mateo Salvīni vēlēšanu rezultātu saistīja ar kariem, starptautisko spriedzi un dzīves dārdzību. „To sekas tieši izjūt ģimenes,” viņš teica, paužot cerību, ka balsojums paātrinās konfliktu beigas un atgriešanos pie miera. Arī partijas „Nacionālā nākotne” vadītājs Roberto Vannāči uzskata, ka republikāņi kļuva nepopulāri, jo nespēja piepildīt vēlētājiem dotos solījumus:
„Trampam neizdevās izbeigt karu starp Krieviju un Ukrainu, un viņš sāka karu pret Irānu,” vēlēšanu rezultātus komentēja politiķis, norādot, ka ASV ekonomiskā nestabilitāte visspēcīgāk skārusi tieši vidusšķiru.
Bet Francijas Nacionālās apvienības līderis Žordans Bardella sacīja, ka Trampa otrais pilnvaru termiņš izrādījies mazāk izolacionistisks nekā pirmais. „Amerikas iejaukšanās Irānā rada ļoti smagas sekas ekonomikām visā pasaulē,” viņš norādīja.
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Politiskais analītiķis Mudžtaba Rahmans norādījis, ka Eiropas labējie līderi vēlas saglabāt Trampa ideoloģiju, vienlaikus norobežoties no problēmām, ko radījusi viņa prezidentūra. „Viņa pieaugošā nepopularitāte var pārvērst to, kas reiz bija politisks ieguvums, par vēlēšanu slogu,” viņš sacīja. Rahmans arī brīdināja, ka Tramps un viņa sabiedrotie varētu atbildēt uz šo distancēšanos, pārtraucot atbalstu Eiropas partneriem.