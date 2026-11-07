Vai cilvēce spēs pasargāt Zemi no asteroīda? Kosmosa misija "Hēra" tuvojas atbildei
Eiropas kosmiskais aparāts "Hēra" 5. novembrī veiksmīgi sasniedzis savu galamērķi – dubulto asteroīdu sistēmu Didimu, kas atrodas miljoniem kilometru attālumā no mūsu planētas. Misijas galvenais uzdevums ir noskaidrot, vai cilvēce spētu mainīt bīstama debess ķermeņa trajektoriju un novērst katastrofālu sadursmi ar Zemi.
Vai izdosies pasargāt Zemi no sadursmes?
Šajā misijā ārkārtīgi svarīga loma ir mākslīgajam intelektam, kas ļauj zondei patstāvīgi orientēties kosmosā, vēsta "Bild".
Projektam ir daudz plašāks mērķis. Aptuveni pirms 66 miljoniem gadu Zemē ietriecās milzīgs, aptuveni 15 kilometru diametra asteroīds, izraisot katastrofu, kā rezultātā izmira dinozauri.
Lai gan tik liela asteroīda atkārtota sadursme ar Zemi tiek uzskatīta par maz ticamu, arī ievērojami mazāki kosmiskie objekti var radīt plašus postījumus. Tāpēc zinātniekiem ir būtiski noskaidrot, vai cilvēce spētu laikus novirzīt asteroīdu no bīstamas trajektorijas.
5. novembrī ap plkst. 2:00 naktī pēc Vācijas laika (pulksten 3:00 pēc Latvijas laika) "Hera" sāka misijas atbildīgāko posmu – asteroīdu sistēmas izpēti no droša 20–30 kilometru attāluma.
Galvenā asteroīda Didima diametrs ir aptuveni 780 metru, bet ap to riņķo mazāks, aptuveni 150 metru diametra pavadonis Dimorfs.
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Tieši Dimorfs nonācis zinātnieku uzmanības centrā. 2022. gada 26. septembrī NASA kosmiskais aparāts DART ar ātrumu 22 500 kilometru stundā apzināti ietriecās Dimorfā un pirmo reizi vēsturē spēja mainīt asteroīda orbītu.
Tomēr trieciens izrādījās daudz efektīvāks, nekā sākotnēji prognozēts. Tagad "Hēra" misijas uzdevums ir noskaidrot, kāpēc tā notika.
"Mums ir jāpārvērš DART eksperiments tehnoloģijā, ko varētu izmantot jebkura cita asteroīda gadījumā," skaidroja projekta vadītājs Īans Karnelli.
Eiropas kosmiskā zonde iegūs plašu datu kopumu par asteroīda masu, iekšējo struktūru un sastāvu.
"Hēra" misijas īpašā iezīme ir tās augstā autonomijas pakāpe. Kosmiskais aparāts aprīkots ar mākslīgā intelekta sistēmu, kas spēj patstāvīgi veikt uzdevumus, kuru izpildei citkārt būtu nepieciešama vesela speciālistu komanda uz Zemes.
Zonde apstrādā ar borta kamerām uzņemtos attēlus, patstāvīgi atpazīst krāterus un klintis, kā arī aprēķina savu trajektoriju un ātrumu attiecībā pret asteroīdu.
Pēc projekta vadītāja Īana Karnelli teiktā, šī tehnoloģija līdzinās autonomo automobiļu darbības principiem. Pateicoties tai, "Hēra" var droši pietuvoties gandrīz līdz pašai Dimorfa virsmai.
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Turklāt borta mākslīgais intelekts visu diennakti uzrauga kosmiskā aparāta sistēmu darbību. Tā kā tehniski nav iespējams uz Zemi nosūtīt visu iegūto informāciju, zonde spēj patstāvīgi identificēt iespējamus darbības traucējumus.
Mākslīgā intelekta iespējas var izmēģināt arī ikviens interesents, izmantojot pakalpojumu "Hera Space Companion". Šis digitālais asistents pārvalda vairākas valodas un atbild uz jautājumiem kosmiskā aparāta vārdā, skaidrojot lidojuma norisi un Zemes aizsardzības tehnoloģijas.
Pirmos detalizētos Dimorfa attēlus zinātnieki cer saņemt jau 25. novembrī.
Skolēns atklāj retas pundurgalaktikas
Amerikāņu skolēns Džulians Šapiro nejauši atklājis trīs retas pundurgalaktikas, kas atrodas aptuveni 25 miljonu gaismas gadu attālumā no Zemes.
Katru no šīm galaktikām veido tikai daži simti tūkstošu zvaigžņu. Par godu jaunajam pētniekam tās nosauktas par "Shapiro Dwarf Galaxies I, II un III".
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Atklājuma rezultāti aprakstīti zinātniskā publikācijā žurnālā "The Astrophysical Journal".
Jaunais pētnieks izvirzījis pieņēmumu, ka šie objekti pieder pie tā dēvēto izolēto pundurgalaktiku tipa. Tās, iespējams, zaudējušas zvaigžņu veidošanai nepieciešamo gāzi, pietuvojoties lielākai kaimiņgalaktikai, konkrēti – lielajai spirālveida galaktikai M101, bet vēlāk nonākušas ievērojamā attālumā no tās.
Ja turpmākie novērojumi apstiprinās šo atklājumu, tas palīdzēs zinātniekiem labāk izprast lielo galaktiku ietekmi uz mazākām galaktikām, kā arī iemeslus, kāpēc pundurgalaktikās pārtrūkst jaunu zvaigžņu veidošanās.