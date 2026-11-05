Zviedrija atjaunos robežkontroli ar ES valstīm
Zviedrija nākamajos sešos mēnešos atkal ieviesīs robežkontroli ar Eiropas Savienības (ES) valstīm saistībā ar Krievijas radītajiem hibrīdajiem draudiem, teikts paziņojumā Zviedrijas valdības tīmekļa vietnē. Robežkontrole tiks atjaunota no 12. novembra līdz 2027. gada 11. maijam.
Iepriekš robežkontrole Zviedrijā jau bija spēkā, taču iepriekšējās reizēs iestādes to nepaskaidroja ar draudiem no Krievijas puses, bet izmantoja vispārīgākus formulējumus.
Kā norādīts Zviedrijas Tieslietu ministrijas paziņojumā, lēmums no 12. novembra ieviest robežkontroli ar Šengenas zonas valstīm "balstās uz novērtējumu par nopietnu draudiem sabiedriskajai kārtībai un iekšējai drošībai".
"Valdības novērtējums galvenokārt balstās uz nopietno drošības situāciju, kas izveidojusies Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā rezultātā, kas savukārt izraisījis hibrīdu draudu rašanos un naidīgu personu pārvietošanos Šengenas zonas robežās," teikts paziņojumā.
Lēmums par robežkontroles atjaunošanu Šengenas zonas iekšējā robežā ir viens no vairākiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai reaģētu uz nopietniem draudiem Zviedrijas iekšējai drošībai. Lēmumi par robežkontroles atjaunošanu tiek pieņemti saskaņā ar vispārējiem ES tiesību aktiem, norādīts paziņojumā.
Robežkontroles atjaunošana iekšējās robežās ir svarīgs pasākums, kas nodrošina iestādēm piekļuvi nepieciešamajiem instrumentiem un apstākļiem, lai identificētu ierodamās personas, kuras varētu apdraudēt sabiedrisko kārtību un iekšējo drošību, teikts paziņojumā.
Stokholma uzsvēra, ka vairākas citas Šengenas zonas valstis - Francija, Vācija, Norvēģija un Dānija - arī ir ieviesušas robežkontroli.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Faktiski runa ir par jau spēkā esošās robežkontroles pagarināšanu. Tomēr iepriekš Zviedrijas varasiestādes šīs kontroles nepieciešamību skaidroja ar "nopietno situāciju drošības jomā, jo īpaši ar pārrobežu noziedzību, kas saistīta ar valsts struktūrām un terorismu". 2026. gada 18. maija paziņojumos, kā arī divos līdzīgos 2025. gada lēmumos Krievija un no tās puses nākošie hibrīdie draudi netika minēti.