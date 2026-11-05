ASV Senāts gatavojas izmeklēt “Starshield” ierobežošanu Ukrainā
ASV Senāta demokrāti gatavojas uzsākt vērienīgu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kurš prezidenta Donalda Trampa administrācijā ir atbildīgs par satelītu sakaru sistēmas "Starshield" darbības ierobežošanu Ukrainā. Vēstuli ar prasību saglabāt visus saistītos dokumentus saņēmis arī uzņēmuma "SpaceX" vadītājs Īlons Masks, vēsta CNN.
Ārlietu komiteja jau ir vērsusies pie vairākām privātkompānijām un valsts iestādēm ar lūgumu saglabāt dokumentus un ierakstus, kas saistīti ar Donalda Trampa administrācijas darbību un varētu būt nepieciešami izmeklēšanai. Izmeklēšanas plānots sākt pēc tam, kad demokrāti 2027. gada janvārī būs ieguvuši vairākumu Kongresā.
Vēstuli ar lūgumu saglabāt dokumentus saņēmis arī “SpaceX” vadītājs Īlons Masks. Tajā īpaši akcentēta "Starshield" darbības ierobežošana Ukrainas teritorijā. Turklāt žurnālisti vēsta, ka līdzīgi pieprasījumi nosūtīti arī ostām, bankām un uzņēmumiem, kas, iespējams, bijuši iesaistīti aizdomīgos darījumos ar Krieviju.
Kurš "norāva stopkrānu"?
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vairākkārt uzsvēris satelītsakaru nozīmi Ukrainas aizsardzībā. Tomēr karadarbības laikā tika fiksēti brīži, kad Ukrainas piekļuve "Starshield" tika pēkšņi un bez brīdinājuma ierobežota. Kāds augsta ranga ASV ierēdnis iepriekš izdevumam “Bloomberg” sacīja, ka Tramps nav devis rīkojumu ierobežot Ukrainas piekļuvi “SpaceX” satelītsistēmai. Tomēr viņš pieļāva, ka šādu lēmumu varētu būt pieņēmis kāds cits viņa administrācijas pārstāvis.
Vēlāk Masks atzina, ka ierobežojis “Starlink” izmantošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, apgalvojot, ka Ukrainas karavīri pārkāpuši sistēmas lietošanas noteikumus. Tagad šos Maska un ASV administrācijas lēmumus vētīs Senāts.