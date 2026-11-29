Viena no bagātākajām ES valstīm nevar atrast darbiniekus: algas sasniedz 4600 eiro
Luksemburga – viena no bagātākajām Eiropas Savienības valstīm – saskaras ar arvien lielāku kvalificētu darbinieku trūkumu.
Neraugoties uz iespaidīgajām algām, kas pēc nodokļu un citu obligāto maksājumu nomaksas var sasniegt 4600 eiro mēnesī, vietējiem darba devējiem ir grūtības atrast piemērotus kandidātus daudziem nozīmīgiem amatiem.
Pieprasītāko profesiju vidū ir finanšu analītiķi, grāmatveži, auditori, banku konsultanti un ieguldījumu fondu pārvaldības speciālisti.
Darbaspēka trūkums vērojams arī informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē. Luksemburgas uzņēmumi meklē programmētājus, programmatūras inženierus, sistēmu administratorus, kiberdrošības speciālistus un datu analītiķus.
Liels pieprasījums pēc darbiniekiem arī citās nozarēs
Būtisks darbinieku trūkums konstatēts arī juridiskajā nozarē, īpaši pieprasīti ir juristi, kuri specializējas banku un apdrošināšanas tiesībās. Tāpat darbaspēka deficīts vērojams medicīnā, sociālajā aprūpē, būvniecībā un rūpniecībā.
Darba devēji meklē medicīnas māsas un brāļus, medicīnas tehniķus, senioru aprūpētājus un sociālos darbiniekus.
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Liels pieprasījums ir arī pēc inženieriem, kuri specializējas robotikā, biotehnoloģijās, aviācijā un atjaunojamās enerģijas jomā, vēsta "Business Insider".
Kādas ir pieprasītākās profesijas Latvijā?
Kā liecina publiski pieejamā informācija, Latvijā lielākais pieprasījums un augstākais atalgojums saglabājas vairākās galvenajās nozarēs, kurās trūkst kvalificētu speciālistu:
- Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT): Programmētāji, programmatūras izstrādātāji, sistēmanalītiķi un IT drošības speciālisti. Šajā nozarē joprojām ir viens no augstākajiem atalgojumiem valstī.
- Veselības aprūpe: Ārsti, medicīnas māsas, fizioterapeiti un rehabilitācijas speciālisti. Pieprasījums pēc medicīnas darbiniekiem saglabājas stabili augsts.
- Inženierzinātnes un STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika): Zinātnes un inženierzinātņu vecākie speciālisti, kā arī atjaunojamās enerģijas tehniķi (zaļā kursa un enerģētikas attīstības ietekmē).
- Finanses un vadība: Finanšu analītiķi, grāmatveži, kā arī augsti kvalificēti projektu vadītāji.
- Būvniecība un ražošana: Sertificēti inženieri, arhitekti un dažādu jomu praktiskie speciālisti / tehniķi (piemēram, metinātāji, elektrotehniķi).