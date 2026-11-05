Itālis sakrājis vairāk nekā miljonu viena centa monētu - to kopējais svars pārsniedz 2,7 tonnas
Itālijas pilsētiņā Urbānijā kāds pastnieks kļuvis par īstu vietējo slavenību sava neparastā hobija dēļ. Gadu desmitiem viņš mērķtiecīgi krājis viena centa monētas, līdz to skaits pārsniedzis miljonu, bet svars 2,7 tonnas.
Bruno Salvi monētas kolekcionē jau kopš bērnības. Tomēr viņu nav interesējušas retas vai īpaši vērtīgas monētas – viņa galvenais mērķis bijis sakrāt pēc iespējas vairāk. “Kad Itālijā atcēla liras, es sāku krāt viena centa monētas. Vienkārši gribēju noskaidrot, cik daudz varēšu sakrāt," izdevumam "Bild" stāsta vīrietis.
Šobrīd pastnieka mājās glabājas 1,176 miljoni viena centa monētu, kuru kopējā vērtība ir 11 760 eiro. Visas monētas ir rūpīgi sabērtas 28 lielās stikla burkās, no kurām katras tilpums ir 30 litri. Šīs iespaidīgās kolekcijas kopējais svars sasniedz 2710 kilogramus. Mediji vēsta, ka šis neparastais hobijs ir nesis arī zaudējumus – teju trīs tonnas smago monētu dēļ Salvi mājoklī pat sākusi plaisāt betona grīda.
Par pastnieka neparasto aizraušanos zina visi kaimiņi un pilsētas iedzīvotāji, kuri palīdzējuši papildināt viņa kolekciju. Sastopot Bruno uz ielas vai saņemot no viņa pastu, vietējie vienmēr cenšas iedot viņam viena centa monētas.
Neskatoties uz ieplaisājušo grīdu, Salvi pat nedomā apstāties. "Tagad mans mērķis ir savākt pusotru miljonu monētu. Un, ja tās arī turpmāk paliks apgrozībā, tad, iespējams, sakrāšu vēl vairāk," apņēmības pilns ir itālis.