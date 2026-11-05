Romantika ar risku dzīvībai: 21 gadu vecs vācietis pamet savu pavadoni Tiroles kalnos
Tiroles policija sākusi izmeklēšanu pret 21 gadu vecu Vācijas pilsoni, kurš Cūgšpices kalnā pametis savu nepilngadīgo pavadoni.
Abi alpīnisti 1. novembrī plkst. 01:30 devās ceļā no Austrijas pilsētiņas Ērvaldes, acīmredzot ar mērķi sagaidīt saullēktu kalnos. Kā vēsta izdevums "Der Standard", viņi bija iecerējuši sasniegt Vācijas augstākā kalna virsotni pa maršrutu "Stopselzieher" – via ferrata jeb ar metāla trosēm un stiprinājumiem aprīkotu kāpšanas maršrutu, kas klasificēts kā viegls (A/B grūtības kategorija).
Šis maršruts ved stāvus augšup no kalnu patversmes "Wiener Neustädter Hütte", kas atrodas 2200 metru augstumā un kopš oktobra sākuma ir slēgta. Tas, kas vasarā labos laikapstākļos fiziski sagatavotiem jauniem alpīnistiem var šķist samērā viegli paveicams, spēcīgas snigšanas apstākļos kļūst par pavisam citu izaicinājumu.
Aptuveni 2500 metru augstumā sniegs sniedzās līdz ceļiem. Gaisa temperatūrai noslīdot līdz mīnus 12 grādiem, pāris vairs nespēja turpināt ceļu, vēsta "Euronews".
Notikušais atgādina incidentu Grosgloknera kalnā, kas 2026. gada februārī nonāca mediju uzmanības centrā un izraisīja plašu sabiedrības rezonansi. Toreiz 33 gadus veca sieviete nomira no ķermeņa atdzišanas pēc tam, kad viņas ceļabiedrs bija atstājis viņu vienu kalnos.
Kāpēc 21 gadu vecais vīrietis atstāja draudzeni vienu?
Alpīnistu vidū ir pieņemts, ka ārkārtas situācijās kalnos ir savstarpēji jāpalīdz un nekādā gadījumā nedrīkst atstāt vienam otru līdz glābēju ierašanās brīdim.
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Tomēr 17 gadus vecā meitene no Bādenes-Virtembergas federālās zemes palika viena netālu no Cūgšpices virsotnes, jo viņas ceļabiedrs nolēma patstāvīgi nokāpt lejā ielejā. Meitene raidīja briesmu signālu.
Kā vēsta izdevums "Der Standard", septiņi glābēji no Ērvaldes devās palīgā nelaimē nonākušajai meitenei. Sākotnēji slikto laikapstākļu dēļ glābšanas helikoptera izmantošana šķita neiespējama. Tomēr vēlāk meiteni izdevās evakuēt ar policijas helikopteru un nogādāt Garmišas klīnikā.
Par laimi, 17 gadus vecā alpīniste nebija guvusi traumas un pēc medicīniskās apskates varēja uzreiz pamest slimnīcu.
Vēl viens "Alpu šķiršanās" gadījums?
Alpu glābējiem atkal un atkal nākas doties palīgā nelaimē nonākušajiem, nereti riskējot pašiem ar savu dzīvību, jo tūristi, atpūtnieki un pat pieredzējuši alpīnisti mēdz nenovērtēt kalnos pastāvošās briesmas.
Tieši šāds gadījums pagājušajā nedēļas nogalē notika ar kādu jaunu vācieti, kuru divi viņa biedri sniega vētras laikā pameta Kēnigsjodlera (Königsjodler) maršrutā 2600 metru augstumā.
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Līdzīgi kā traģiskajā gadījumā Grosgloknera kalnā, kur dzīvību zaudēja 33 gadus vecā Kerstina G., arī Cūgšpicē vīrietis atstāja sievieti vienu kalnos. Šī parādība ieguvusi apzīmējumu "Alpu šķiršanās" (angļu valodā Alpine Divorce).
Pēc tiesas sprieduma pasludināšanas Grosgloknera lietā daudzas sievietes sociālajos tīklos dalījās pieredzē, stāstot, ka arī viņu partneri kopīgu kalnu pārgājienu laikā viņas pametuši.
Roberta Barra 1893. gadā publicētajā stāstā "Alpu šķiršanās" (An Alpine Divorce) vēstīts par vīrieti, kurš plāno nogalināt savu sievu. Tomēr, kā intervijā Bavārijas sabiedriskajai raidorganizācijai BR24 skaidro Vācijas Alpu kluba (DAV) pārstāvis Štefans Vinters, mūsdienās šādas situācijas visbiežāk ir saistītas ar atšķirībām vīriešu un sieviešu fiziskajā sagatavotībā.
"Nereti fiziski spēcīgākajam pārgājiena dalībniekam pietrūkst empātijas pret vājāko. Viņš pats taču nekādas grūtības neizjūt, ir labā fiziskajā formā un, piemēram, jau ar nepacietību gaida virsotnes sasniegšanu," norāda Vinters.
Socioloģe Gita Aksmane pēta, cik lielā mērā alpīnisms ir uzskatāms par "vīriešu" nodarbošanos. "Svarīgi ir tas, kā notiek vīriešu un sieviešu socializācija: kurš ir vairāk tendēts riskēt, bet kurš – pieņemt pārdomātus un piesardzīgus lēmumus? No tā galu galā ir atkarīgs, kurš uzņemas līdera lomu un kurš ne," skaidro Aksmane.
Kā izdevumam "Der Spiegel" apstiprināja Tiroles federālās zemes policijas pārvaldē, pašlaik pret jauno vīrieti no Bavārijas tiek veikta izmeklēšana saistībā ar aizdomām par citas personas fiziskās drošības apdraudēšanu.