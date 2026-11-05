Krievijas Z blogerim saistībā ar ierakstu par Ukrainu draud cietumsods, viņam krāgā metas arī Solovjovs
Krievijas okupētajā Sevastopolē saistībā ar ierakstu par Ukrainu aizturēts prokremliskais militārais blogeris Vladimirs Romanovs, kurš vada "Telegram" kanālu "Romanov Lait" ar aptuveni 150 000 sekotāju.
Par aizturēšanas iemeslu kļuvis viņa ieraksts par civiliedzīvotāju evakuāciju no okupētās Olešku pilsētas Hersonas apgabalā. Romanovs rakstīja, ka uz Ukrainas kontrolēto teritoriju devušies 17 autobusi, savukārt uz Krieviju – tikai četri.
Kremlim neērtā informācija izraisījusi plašu propagandas kampaņu pret kara korespondentu, kurā iesaistījies arī pazīstamais Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs.
Tagad Romanovu paredzēts tiesāt pēc Krievijas Kriminālkodeksa panta par tā dēvēto viltus ziņu izplatīšanu par karu. Viņam draud līdz 15 gadiem ilgs cietumsods.
Romanovs ierakstu publicēja 30. oktobrī, pievienojot pašbildi, kuras fonā redzams cilvēku pūlis pie autobusiem.
Fotogrāfijai bija pievienots šāds paraksts:
"Oleški, Hersonas apgabals, Krievija. Ukraina – 17 autobusi. Krievija – 4 autobusi."
Zemāk blogeris piebilda:
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"Televīzijā, visticamāk, parādīs vairāk mūsu autobusu, taču tiem logi būs pilnībā aizsegti ar aizkariem."
"Viņi tik ļoti baidās pat no vismazākās patiesības par notiekošo, jo jebkurš patiess fakts acumirklī sagrauj visu melu konstrukciju par šo karu, ko uzbūvējusi Kremļa propaganda," Romanova aizturēšanu komentēja Ukrainas žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis.
Civiliedzīvotāju evakuācija no Oleškiem notika humānās pauzes laikā. No Krievijas okupētās Hersonas apgabala daļas pilsētas evakuētie iedzīvotāji, kas vispirms tika nogādāti Anapā, Krievijas Krasnodaras novadā, bet pēc tam Baltkrievijā, 31. oktobrī ieradās Ukrainā.
Iepriekš televīzijas kanāls "Sky News" publicēja videoierakstus, kuros, kā ziņots, redzams, ka Krievijas militārpersonas, izmantojot evakuāciju kā aizsegu, pilsētā ieved militāro tehniku, munīciju un karavīrus.
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa palīdzējusi panākt vienošanos par pagaidu uguns pārtraukšanu okupētajos Oleškos.
Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju Krievijas karaspēks izmantojis humānās operācijas laikā noteikto pamieru, lai veiktu savu vienību rotāciju un papildinātu munīcijas krājumus.
Tikmēr Krievijas kara atbalstošajam blogerim Romanovam draud publiska nomelnošanas kampaņa par viņa atklāto informāciju, ka pārliecinoši lielākā daļa no Oleškiem evakuēto iedzīvotāju devušies uz Ukrainas kontrolēto teritoriju, nevis Krieviju.
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