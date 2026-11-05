Berlīnes viesnīcas numurā miris atrasts pazīstams Vācijas politiķis: atklājas jaunas detaļas par viņa pēdējām stundām
Savā viesnīcas numurā Berlīnē miris atrasts 55 gadus vecais Bavārijas vicepremjers un ekonomikas ministrs Hūberts Aivangers.Politiķa nāve iestājusies vien dažas stundas pirms viņa plānotās uzstāšanās Vācijas galvaspilsētā. Policija sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.
"Izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot precīzu nāves cēloni un apstākļus, kā arī pilnībā izslēgt jebkādu trešo personu iespējamo iesaisti," oficiālā paziņojumā skaidro Berlīnes policijas un prokuratūras pārstāvji.
Politiķa mirstīgās atliekas 4. novembra vakarā atrastas viesnīcā “Neuer Fritz” Frīdrihštrāsē, Berlīnes Mites rajonā. Sīkāku informāciju likumsargi izmeklēšanas interesēs pagaidām nesniedz, taču izdevums "Bild" vēsta, ka policijas ierašanās brīdī politiķis gulējis gultā. Uz viņa ķermeņa nav konstatētas nekādas ārējas vardarbības pazīmes. Pēc notikuma vietas apskates Aivangera mirstīgās atliekas uz tiesu medicīnas ekspertīzi tika nogādātas vien nakts vidū. Mediji ziņo, ka pirms tam numuriņā bijis ieradies arī mācītājs.
Slimība un neatbildēti zvani
Pagaidām nav skaidrs, kurš tieši atrada Aivangeru un izsauca policiju. Zināms, ka politiķis atradās Berlīnē, lai piedalītos partijas “Brīvie vēlētāji” biroja atklāšanā, taču uz pasākumu neieradās, jo neilgi pirms tam saslima. Partijas pārstāvji atklāj, ka pēdējā laikā ministrs sūdzējies par problēmām ar vēderu, tāpēc kolēģi pieļāvuši, ka viņš saķēris kādu infekciju. Dažas stundas pirms viņa nāves līdzgaitnieki esot mēģinājuši ar politiķi sazināties, taču bez panākumiem.
Kolēģi satriekti
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Bavārijas premjerministrs Markuss Zēders atzinis, ka ziņa par kolēģa nāvi ir bijis milzīgs trieciens. "Hūberta Aivangera pēkšņā nāve ir briesmīga traģēdija. Mēs visi esam dziļi šokēti. Mūsu domas šobrīd ir kopā ar viņa ģimeni un bērniem. Mēs sērojam un aizlūdzam par viņiem," publiski pauda Zēders.
Hūberts Aivangers dzimis 1971. gadā. Viņš uzaudzis lauku sētā un studējis lauksaimniecību. Politiķa karjera attīstījās strauji – jau kopš 2006. gada viņš vadīja partiju "Brīvie vēlētāji" Bavārijā, bet 2010. gadā kļuva par tās līderi arī federālā līmenī. Pērn Aivangers iekļuva skaļā skandālā saistībā ar aizdomām, ka 17 gadu vecumā uzrakstījis antisemītisku pamfletu, kurā Aušvicas koncentrācijas nometne ciniski dēvēta par "izklaides kvartālu". Pats politiķis kategoriski noliedza, ka būtu šī teksta autors, taču atzina, ka tolaik skolas somā tiešām glabājis "vienu vai vairākus šī pamfleta eksemplārus".