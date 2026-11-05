Serbijas eksprezidenta Vučiča tuvi līdzgaitnieki aizlido uz Maskavu
Trīs bijušā Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča līdzgaitnieki otrdien mēģināja ar lidmašīnu doties no Belgradas uz Maskavu, taču viņu pirmais mēģinājums cieta neveiksmi, jo lidmašīnai drošības apsvērumu dēļ nācās atgriezties Belgradā, ziņoja vietējais medijs "Nova". Trešdienas rītā viņiem izdevās nokļūt Maskavā.
Aviokompānijas "Air Serbia" lidmašīnai otrdien bija plānots regulārais lidojums no Belgradas uz Maskavu, taču aptuveni divas stundas pēc izlidošanas, kad lidmašīna sasniedza Lietuvas dienvidus, tā tika pagriezta atpakaļ uz Serbijas galvaspilsētu.
Lidmašīnā atradās bijušais Serbijas vicepremjers un Sociālistu kustības līderis Aleksandrs Vulins, Serbijas Tautas partijas (SNP) dibinātājs Nenads Popovičs, kā arī valsts gāzes uzņēmuma "Srbijagas" direktors Dušans Bajatovičs.
Saskaņā ar "Nova" rīcībā esošo informāciju lidmašīnai lika atgriezties Belgradas Nikolas Teslas lidostas korporatīvās drošības vadītājs, pamatojoties uz to, ka Vulinam bija izdevies iekāpt lidmašīnā, neizejot drošības pārbaudi.
Lidojumu rezervāciju datubāzē arī nebija atrodama biļete, kas būtu izdotas uz Vulina vārda šim reisam.
Popovičs bija iegādājies biļetes uz Maskavu uz katru dienu pēc vēlēšanām līdz 7. novembrim, kas liecina, ka viņš, iespējams, bija paredzējis, ka viņam būs jāatstāj valsts, taču nezināja, kad tieši.
Serbijas opozīcijas pārstāvji iepriekš bija devuši mājienus, ka viņiem zināms par Vučiča sabiedroto plāniem aizbraukt no Belgradas.
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Vulins un Bajatovičs vēlāk apstiprināja mediju ziņoto, ka viņi kopā ar Popoviču bija lidmašīnā. Vulins apsūdzības par drošības procedūru pārkāpšanu nosauca par meliem, savukārt Bajatovičs teica, ka viņa ceļojums saistīts ar sarunām par gāzes piegādēm un problēmām ar maksājumu darījumiem pēc nesenās "Alta Bank" slēgšanas Serbijā.
4. novembra rītā lidmašīna beidzot nolaidās Maskavā, un Vulins vēlāk sociālajā tīklā "Instagram" publicēja videovēstījumu, kas bija ierakstīts Maskavas centrā. Video viņš teica, ka nav aizbēdzis no Serbijas, bet ir ieradies Krievijā, lai piedalītos virknē sanāksmju saistībā ar gāzes darījumiem.
Vulins bija premjerministra vietnieks Vučiča prezidentūras pēdējos gados. Pirms tam viņš vadīja Serbijas Iekšlietu ministriju, vēlāk - Aizsardzības ministriju, un no 2022. līdz 2023. gadam vadīja Serbijas izlūkdienestu (BIA).