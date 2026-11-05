Lukašenko atsakās izdot Lietuvai uz Baltkrieviju aizbēgušo "Celofānu" Kandrotu
Baltkrievija noraidījusi Lietuvas lūgumu izdot pretvalstisko aktīvistu Antanu Kandrotu, kas pazīstams arī kā Celofāns un kuram Lietuvā piespriests cietumsods, ceturtdien paziņoja Lietuvas Tieslietu ministrija.
Procesu, lai panāktu Kandrota izdošanu, Lietuvas Tieslietu ministrija sāka augustā pēc tam, kad saņēma lūgumu no Kauņas apgabaltiesas. Ministrija ar oficiālu izdošanas lūgumu vērsās Baltkrievijas Ģenerālprokuratūrā.
Par Baltkrievijas atteikumu ir informēta Kauņas apgabaltiesa, kas jūnija beigās izdeva Kandrota Eiropas aizturēšanas orderi. Tieslietu viceministrs Martīns Dobrovolskis sacīja, ka orderis ļauj aizturēt Kandrotu, ja viņš ierastos kādā Eiropas Savienības dalībvalstī vai partnervalstī.
Kandrotam piespriests arī četru gadu cietumsods par nemieru organizēšanu pie parlamenta ēkas 2021. gadā, kad protesta akcija pret plānotajiem ierobežojumiem pret Covid-19 nevakcinētām personām pārauga vardarbīgās sadursmēs ar policiju, un 60 dienu arests par uzbrukumu Ukrainas atbalstītājam Valdam Bartkevičam.
Pēc sodu apvienošanas Kandrotam draud kopumā četru gadu septiņu mēnešu un desmit dienu cietumsods.
Kandrots, kurš tika atzīts par recidīvistu, vienā no lietām gaidīja tiesas prāvu un viņam bija piemērots preventīvs drošības līdzeklis - rakstiska apņemšanās neizbraukt no valsts. Tomēr šogad maijā viņš aizbēga uz Baltkrieviju, kur sniedza intervijas vietējai televīzijai.
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Viņš tika pieteikts kā "politiskais bēglis" un apgalvoja, ka Baltkrievijai noteiktās sankcijas rada "katastrofālas sekas" Lietuvai. Viņš arī apgalvoja, ka situācija Lietuvā esot briesmīga un tai ir vajadzīga tāda vadība kā Aleksandra Lukašenko diktatūra.
Lietuvas sabiedriskā medija LRT žurnālistu pētījumā atklāts, ka Kandrots, Latvijas politiķis Aleksejs Rosļikovs un viņu sabiedrotie Igaunijā savās valstīs ir organizējuši kustības, lai vairotu neuzticību valsts institūcijām, mudinātu pretoties pandēmijas ierobežošanas pasākumiem un izplatītu sazvērestības teorijas par vakcīnām.