Peskovs noliedz problēmas, bet tankkuģi griežas prom: Trampa un Putina dīzeļdegvielas darījums uz sabrukuma robežas
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs komentējis Krievijas dīzeļdegvielas tankkuģu pēkšņo koursa maiņu.
Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs aicinājis nesaskatīt saistību starp ASV Kongresa vēlēšanu rezultātiem un Krievijas dīzeļdegvielu pārvadājošo tankkuģu kursa maiņu. Šie kuģi iepriekš bija devušies ASV piekrastes virzienā.
Peskovs izvairījās runāt par iespējamu dīzeļdegvielas darījuma ar ASV izgāšanos. Pēc viņa teiktā, visa Krievijas dīzeļdegviela, uz kuru attiecas Putina un Trampa panāktās vienošanās, "atradīs savus pircējus".
Kremļa preses sekretārs gan neprecizēja, par kādiem pircējiem ir runa. Viņš vien piebilda, ka komerciāla rakstura detaļas nevarot publiskot.
Tramps un Putins 9. oktobrī noslēdza vienošanos par dīzeļdegvielas tirdzniecību. Pēc tam ASV Finanšu ministrija atļāva Krievijai līdz 2027. gada aprīlim pasaules tirgū pārdot piecus miljonus tonnu dīzeļdegvielas, tādējādi uz laiku atceļot daļu pret Maskavu noteikto sankciju. ASV prezidents uzskata, ka tas palīdzēs samazināt dīzeļdegvielas cenas.
Trampa un Putina vienošanās par dīzeļdegvielas tirdzniecību ir tuvu sabrukumam
Jauns.lv jau vēstīja, ka vienošanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par liela apjoma Krievijas dīzeļdegvielas pārdošanu pasaules tirgū ir uz sabrukuma robežas.
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Divi tankkuģi ar Krievijas dīzeļdegvielu, kas devās uz ASV, pēkšņi mainījuši kursu. Tiek pieļauts, ka tankkuģu kapteiņi bijuši spiesti doties uz citām valstīm, baidoties no iespējamiem sodiem ASV.
Saskaņā ar kuģu izsekošanas platformas "MarineTraffic" datiem pašlaik uz ASV dodas vairs tikai viens tankkuģis ar Krievijas dīzeļdegvielu. Tikmēr Ukraina uzrauga visus tankkuģus, kas varētu doties ASV piekrastes virzienā.
ASV Ņūdžersijas štata gubernatore Mikija Šerila jau iepriekš brīdinājusi, ka Krievijas dīzeļdegvielas imports pārkāpj ASV federālos tiesību aktus.
Pēc viņas teiktā, personām un uzņēmumiem, kas izkraus no tankkuģiem Krievijas dīzeļdegvielu, var draudēt civiltiesiska un kriminālatbildība. Par to gubernatore brīdinājusi ostu un termināļu operatorus. Līdzīgu nostāju paudis arī senators Ričards Blūmentāls.
"Mainiet kursu, kamēr nav par vēlu! Ja kuģis "Agioi Fanendes" ienāks ostā un izkraus savu kravu, jūs kļūsiet par nelikumīga darījuma dalībniekiem," paziņoja Blūmentāls.
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Tāpat tika vēstīts, ka pirms vēlēšanām daļa republikāņu sāk novērsties no Trampa un vienošanās ar Vladimiru Putinu par dīzeļdegvielas piegādēm kļuvusi par vienu no galvenajiem neapmierinātības iemesliem.