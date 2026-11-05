Karš Irānā un izgāšanās vēlēšanās: ASV Kongresā gatavo Pentagona vadītāja atstādināšanu
ASV Pārstāvju palātas deputāts no Republikāņu partijas Tomass Masijs paziņojis, ka rosinās balsojumu par ASV aizsardzības ministra Pīta Hegseta impīčmentu, tiklīdz Kongress nākamnedēļ atsāks darbu.
Masijs, kurš pārstāv Kentuki štatu un ir pazīstams ar savu kritisko attieksmi pret Donaldu Trampu, paziņojis, ka plāno sākt Pentagona vadītāja atstādināšanas procedūru uzreiz pēc likumdevēju atgriešanās Vašingtonā. Vairāki avoti Republikāņu partijā norādījuši, ka sagaida šīs iniciatīvas apstiprināšanu Kongresa apakšpalātā, vēsta CNN.
CNN atzīmē, ka republikāņu vēsturiskā neveiksme 3. novembrī notikušajās Kongresa vidustermiņa vēlēšanās paātrina mēģinājumus atbildību par karu Irānā novelt uz Hegsetu.
Daudzi likumdevēji cenšas vainu par vēlēšanu rezultātiem uzvelt Hegsetam, neoficiālās sarunās apgalvojot, ka tieši viņam bijusi izšķiroša loma, pārliecinot ASV prezidentu uzbrukt Irānai bez skaidras konflikta izbeigšanas stratēģijas un plāna tā seku pārvaldībai.
Vairāki republikāņi CNN norādījuši, ka Pentagona vadītājs, kurš aktīvi atbalsta karu, pārvērtējis ASV spējas ātri un viegli uzvarēt konfliktā. Viņi apsūdzējuši ministru par to, ka viņš turpina iestāties par konflikta eskalāciju, lai gan nav pazīmju, ka ilgstošā bombardēšana būtu pietuvinājusi Irānu kapitulācijai.
Pentagona galvenais preses pārstāvis Šons Parnels savā paziņojumā uzsvēris, ka Hegsets "neatkāpsies un neļaus sevi iebiedēt politiķiem, kuri cenšas gūt partejiskus punktus vai sākt safabricētas izmeklēšanas situācijās, kurās nav noticis neviens pārkāpums".
Lai aizsardzības ministru atstādinātu no amata impīčmenta procedūras ceļā, nepieciešams arī balsojums Senātā, kur lēmums jāatbalsta divām trešdaļām senatoru.
4. novembrī Tramps žurnālistiem paziņoja, ka neapsver iespēju nomainīt Pītu Hegsetu aizsardzības ministra amatā.
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Šis paziņojums izskanēja pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka Tramps pēc republikāņu sakāves Kongresa vidustermiņa vēlēšanās esot gan klātienē, gan telefoniski jautājis saviem padomniekiem, vai Hegsetam būtu jāturpina ieņemt amatu.