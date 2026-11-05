Spridzināšanas draudi paralizē avioreisus Eiropā - gaisā paceļas iznīcinātāji, lidmašīnas spiestas mainīt maršrutus
Eiropā ceturtdien spridzekļu draudu dēļ traucēti vairāki avioreisi, paziņojušas amatpersonas un aviokompānijas.
Vairākas lidmašīnas pavadīja iznīcinātāji, un vismaz divas lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām.
Lidmašīna veiksmīgi nolaidās bāzē Evrē, Normandijas reģionā. 151 pasažieris un seši apkalpes locekļi ir drošībā, un armijas sprāgstvielu neitralizēšanas vienības pārbauda lidmašīnu, paziņoja Francijas premjerministra Sebastjēna Lekornī birojs.
Aviokompānija "Finnair" paziņoja, ka draudi izteikti arī lidmašīnai, kas bija ceļā no Helsinkiem uz Romu. Lidmašīna sekmīgi nolaidās Itālijas galvaspilsētā un tika pārmeklēta. Nekādas sprāgstvielas tajā netika atrastas, ziņoja somu raidorganizācija "Yle".
Draudi tika izteikti arī trim Īrijas zemo cenu aviosabiedrības "Ryanair" lidmašīnām, kas bija ceļā uz Sofiju.
Divas lidmašīnas - no Kopenhāgenas un Madrides - veiksmīgi nosēdās Sofijā. Trešā lidmašīna, kas izlidoja no Londonas Stanstedas lidostas un bija ceļā uz Sofiju, tika novirzīta un veiksmīgi nosēdās Bulgārijas Plovdivas lidostā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau vēstīts, ka otrdien Eiropā spridzekļu draudu dēļ tika traucēti aptuveni desmit avioreisi, īslaicīgi tika slēgta Varšavas lidosta un pacēlās gaisā Itālijas gaisa spēku lidmašīnas Romā. Nekādas sprāgstvielas lidmašīnās netika atrastas.