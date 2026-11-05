Trauksme debesīs virs Eiropas! Spridzināšanas draudu dēļ Īrijas aviokompānijas lidmašīna spiesta nolaisties militārajā bāzē
Foto: Reuters / Scanpix
Spridzināšanas draudu dēļ "Aer Lingus" lidmašīna veic neplānotu nosēšanos Francijā.
Pasaulē

Trauksme debesīs virs Eiropas! Spridzināšanas draudu dēļ Īrijas aviokompānijas lidmašīna spiesta nolaisties militārajā bāzē

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Spridzināšanas draudu dēļ Īrijas nacionālās aviokompānijas "Aer Lingus" lidmašīna, kas bija ceļā no Dublinas uz Romu, ceturtdien veica neplānotu nosēšanos militārā bāzē Francijas rietumos, paziņojis Francijas premjerministra birojs.

Trauksme debesīs virs Eiropas! Spridzināšanas drau...

Lidmašīna veiksmīgi nolaidās bāzē Evrē, Normandijas reģionā. 151 pasažieris un seši apkalpes locekļi ir drošībā, un armijas sprāgstvielu neitralizēšanas vienības pārbauda lidmašīnu.

Francijas premjerministra Sebastjēna Lekornī birojs paziņoja, ka seko līdzi situācijai. Plašāka informācija pagaidām netika sniegta.

Jau vēstīts, ka otrdien Eiropā spridzekļu draudu dēļ tika traucēti aptuveni desmit avioreisi, īslaicīgi tika slēgta Varšavas lidosta un pacēlās gaisā Itālijas gaisa spēku lidmašīnas Romā. Nekādas sprāgstvielas lidmašīnās netika atrastas.

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