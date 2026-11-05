Spridzināšanas draudu dēļ "Aer Lingus" lidmašīna veic neplānotu nosēšanos Francijā.
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Šodien 12:55
Trauksme debesīs virs Eiropas! Spridzināšanas draudu dēļ Īrijas aviokompānijas lidmašīna spiesta nolaisties militārajā bāzē
Spridzināšanas draudu dēļ Īrijas nacionālās aviokompānijas "Aer Lingus" lidmašīna, kas bija ceļā no Dublinas uz Romu, ceturtdien veica neplānotu nosēšanos militārā bāzē Francijas rietumos, paziņojis Francijas premjerministra birojs.
Lidmašīna veiksmīgi nolaidās bāzē Evrē, Normandijas reģionā. 151 pasažieris un seši apkalpes locekļi ir drošībā, un armijas sprāgstvielu neitralizēšanas vienības pārbauda lidmašīnu.
Francijas premjerministra Sebastjēna Lekornī birojs paziņoja, ka seko līdzi situācijai. Plašāka informācija pagaidām netika sniegta.
Jau vēstīts, ka otrdien Eiropā spridzekļu draudu dēļ tika traucēti aptuveni desmit avioreisi, īslaicīgi tika slēgta Varšavas lidosta un pacēlās gaisā Itālijas gaisa spēku lidmašīnas Romā. Nekādas sprāgstvielas lidmašīnās netika atrastas.