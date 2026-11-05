VIDEO. Ugunsdzēsēji glābj jenotu, kuram galva iesprūdusi koka dobumā. Nē, šis zvēriņš nav tas, kurš piedzēries aizmiga alkohola veikalā!
Jenoti ir slaveni ar savu ieradumu barības meklējumos ielīst visdažādākajās vietās — viņi apgāž atkritumu tvertnes, saplēš maisus, ielien visdažādākajās vietās, pat cilvēku mājās. Taču kādam jenotam ložņāšana beidzās ar pamatīgu izbīli, jo viņam galva iesprūda koka dobumā.
Drāma notika ASV Teksasas štata Ostinā. Nav zināms, vai jenots tur bija meklējis ēdamo vai bija iecerējis koka dobumā ierīkot migu. Par laimi, kāds vērīgs cilvēks pamanīja ķezā nokļuvušo dzīvnieku un piezvanīja vietējam Ugunsdzēsības dienestam, lai lūgtu glābēju palīdzību.
Izmantojot hidraulisko glābšanas instrumentu, ugunsdzēsēji atbrīvoja iesprūdušo dzīvnieku. Tiesa, jenota šķietami nekustīgais ķermenis brīdī, kad viņu nolaida zemē, radīja bažas, ka viņš varēja būt guvis smagas vai pat nāvējošas traumas. Ugunsdzēsēji steidzās kliedēt šīs bažas. “JAUNĀKĀ INFORMĀCIJA PAR JENOTA GLĀBŠANU: VIŅAM VISS IR KĀRTĪBĀ! Visiem, kuri uztraucās par jenotu, ko Ostinas ugunsdzēsēji nesen izglāba no koka, mums ir labas ziņas!” paziņoja Ostinas Ugunsdzēsēju asociācija. “Lai gan video var šķist, ka jenots ir bezsamaņā vai pat miris, kad glābēji viņu atbrīvo un nolaiž zemē, izmantojot īpašu dzīvnieku ķeršanas kārti, ar prieku varam paziņot, ka viņš bija dzīvs un nebija guvis nekādus ievainojumus! Pēc, kā mēs varam tikai iedomāties, ilgstošas un stresa pilnas cīņas, mēģinot atbrīvot koka dobumā iesprūdušo galvu, mūsu mazais draugs, saprotams, bija saguris. Taču kad ugunsdzēsēji viņu nodeva dzīvnieku kontroles dienesta darbiniekiem, ar viņu viss bija kārtībā!”
Ziemeļamerikā jenoti nereti kļūst par zvaigznēm, pateicoties savām palaidnīgajām izdarībām. Pērn par interneta slavenību kļuva jenots, kurš 29. novembrī bija sarīkojis grautiņu alkohola veikalā “ABC Store” Virdžīnijas štata Ešlendā un piedzēries aizmiga pie tualetes poda. Turklāt izrādījās, ka zvērēns bija recidīvists, kurš jau bija ielauzies arī citās vietās. Jenotiem ir iesauka “trash pandas” jeb “atkritumu pandas” (arī saukti par "pagalma bandītiem", jo viņu sejas krāsojums atgādina bandītu acu masku), jo šie zvērēni ir pazīstami ar rakņāšanos atkritumu tvertnēs, meklējot ēdamo. Pārfrāzējot šo iesauku, šim jenotam dota iesauka “Trashed panda”, un ar šo uzrakstu sākts tirgot krekliņus.
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Savukārt Vašingtonas štata Poulsbo pilsēta pirms pāris gadiem kļuva slavena ar to, ka kādas iedzīvotājas māju bija ielencis milzīgs jenotu pūlis, diedelējot ēdamo. Par to viņa varēja vainot tikai pati sevi, jo viņa jenotus piebaroja vairākus gadu desmitus un zvērēni viņas māju pamatoti sāka uzskatīt par bezmaksas ēdnīcu! Redzētais pārsteidza izsauktos policistus. “Viņi nekad vēl nebija redzējuši tik daudz jenotu vienkopus. Neviens neatceras nevienu gadījumu, kad būtu nokļuvis jenotu ielenkumā. Šī bija pirmā reize,” toreiz atzina Kitsapas apgabala šerifa pārstāvis Kevins Makartijs.
Reiz jenots kļuva par galveno zvaigzni MLS spēlē starp “Philadelphia Union” un “New York City FC”, izraisot vispārēju jautrību, un zobgalīgie komentētāji norādīja, ka jenota performance šķita krietni interesantāka par profesionālo futbolistu veikumu laukumā. Līga vēlāk paziņoja, ka šis žiperis laukumā bija pavadījis visvairāk laika no visiem jenotiem MLS vēsturē. Notverto zvērēnu vēlāk izlaida mežā.