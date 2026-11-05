Viesnīcā atrod Bavārijas vicepremjera Aivangera līķi
Bavārijas federālās zemes premjerministra vietnieks Hūberts Aivangers ir atrasts miris 55 gadu vecumā kādas Berlīnes viesnīcas istabā, trešdien paziņoja Berlīnes prokuratūra.
Aivangers, kurš bija arī Bavārijas ekonomikas ministrs, trešdienas vakarā tika atrasts miris savā istabā viesnīcā "Hotel Neuer Fritz". Nāves cēlonis vēl nav zināms.
"Precīzie apstākļi, kādos viņš tika atrasts, vēl nevar tikt izpausti izmeklēšanas apsvērumu dēļ," sacīja prokuratūras preses sekretārs.
Policija ir sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu nāves apstākļus un cēloni un izslēgtu trešās puses līdzdalību. Ir gaidāms, ka tiks veikta līķa autopsija. Izmeklētāji izpēta viesnīcas istabu un varētu arī iztaujāt lieciniekus, sacīja prokuratūras preses sekretārs.
Aivangers bija partijas "Brīvie vēlētāji" līderis federālās zemes un valsts līmenī, un viņam bija paredzēts teikt runu partijas Berlīnes biroja atklāšanā. Viņš savu runu atcēla veselības stāvokļa dēļ un vēlāk tika atrasts bez dzīvības pazīmēm savā viesnīcas istabā.
Bavārijas premjerministrs Markuss Sēders sacīja, ka ir dziļi šokēts par šo ziņu. "Hūberta Aivangera pēkšņā nāve ir absolūta traģēdija," Sēders rakstīja platformā "X", izsakot līdzjūtību Aivangera ģimenei un bērniem.
Aivangers 2008. gadā kļuva par "Brīvo vēlētāju" parlamentārās grupas Bavārijā līderi. Kad šī partija 2018. gadā pievienojās Bavārijas koalīcijas valdībai, kuru vada konservatīvā Kristīgi sociālā savienība (CSU), Aivangers kļuva par vicepremjeru un ekonomikas ministru.
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Par Aivangeru sēro divi bērni un viņa partnere Taņa Šveigere, kas ir apriņķa administrācijas vadītāja Bavārijā.