Sumos aizturēta FDD aģente, kura par 5000 grivnām nodevusi Ukrainas armijas pozīciju koordinātas un nedēļas laikā nomainījusi četras dzīvesvietas
Ukrainas pilsētā Sumos aizturēta sieviete, kura tiek turēta aizdomās par sadarbību ar Krievijas Federālo drošības dienestu (FDD). Lai izvairītos no atklāšanas, viņa nedēļas laikā nomainījusi četras dzīvesvietas. Par astoņu Ukrainas aizsardzības spēku pozīciju koordinātu nodošanu sieviete esot saņēmusi aptuveni 5000 grivnu.
Krievijas specdienesti turpina vervēt Ukrainas pierobežas reģionu iedzīvotājus izlūkošanas informācijas vākšanai. Sumos Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pretizlūkošanas darbinieki aizturējuši sievieti, kura, pēc izmeklētāju domām, nodevusi FDD informāciju par Ukrainas karavīru un aizsardzības objektu atrašanās vietām.
Par to ziņo SBU un Ukrainas Ģenerālprokuratūras biroja preses dienesti.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem 31 gadu vecā vietējā iedzīvotāja meklējusi vieglas peļņas iespējas "Telegram" kanālos, kur ar viņu sazinājušies Krievijas specdienesta pārstāvji.
2026. gada jūnijā sieviete pastaigu laikā pa pilsētu vākusi informāciju un nodevusi savai kontaktpersonai astoņu Ukrainas aizsardzības spēku pozīciju koordinātas Sumos un pilsētas apkārtnē. To vidū bijušas karavīru un militārās tehnikas izvietošanas vietas, kā arī kontrolposteņi.
Par sniegto informāciju viņa saņēmusi aptuveni 5000 grivnu (ap 100 eiro).
Lai identificētu iespējamos Krievijas triecienu mērķus, aizdomās turētā pārvietojusies pa reģionu ar maršruta mikroautobusiem un kājām.
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Cenšoties izvairīties no atklāšanas, sieviete nedēļas laikā nomainījusi četras uzturēšanās vietas. Viņa apmetusies gan dzīvokļos, gan paziņu saimniecības telpās. Šie cilvēki par viņas iespējamo sadarbību ar Krievijas specdienestiem neko neesot zinājuši.
SBU darbinieki sievieti aizturējuši īrētā mājoklī. Kratīšanas laikā izņemti divi viedtālruņi, kas izmantoti saziņai ar FDD darbinieku. Izmeklētāji noskaidrojuši arī šī darbinieka identitāti.
Sievietei paziņots par aizdomām valsts nodevībā. Viņai piemērots apcietinājums bez tiesībām tikt atbrīvotai pret drošības naudu.
Ja sievietes vaina tiks pierādīta, viņai draud mūža ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.