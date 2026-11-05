Krievija saņēmusi brīdinājumu no Eiropas spēkiem: mācībās tiks izspēlēta miera uzturēšanas spēku aizsardzība pret uzbrukumiem Ukrainā
Lielbritānijas un citu Eiropas valstu karavīri gatavojas militārajām mācībām, kurās tiks izspēlēta iespējamā miera uzturēšanas misija Ukrainā. Kā norādījusi kāda Rietumvalstu amatpersona, uzbrukuma gadījumā šie spēki varētu sevi aizstāvēt. Tomēr, Krievijai turpinot intensīvi apšaudīt Kijivu pirms gaidāmajām sarunām Abū Dabī, miera izredzes šķiet niecīgas.
Par to vēsta "National Security Journal" autors Keilebs Larsons. Viņš strādā dažādos mediju formātos un dzīvo Berlīnē, Vācijā. Savā profesionālajā darbībā viņš pievēršas konfliktu un sabiedrības mijiedarbībai, īpašu uzmanību veltot ASV ārpolitikai un Eiropas drošībai. Larsons veidojis reportāžas no Vācijas, Krievijas un Amerikas Savienotajām Valstīm. Pēdējā laikā žurnālists plaši atspoguļojis karu Ukrainā, ziņojot par frontes līnijas izmaiņām Donbasā, kā arī rakstot par kara ietekmi uz civiliedzīvotājiem un tā radītajām humānajām sekām.
Lai gan karš Ukrainā turpinās un šķietami neizbēgami tuvojas piektajai gadadienai, tas nevar ilgt mūžīgi. Apzinoties, ka kādā brīdī karš tomēr beigsies, Lielbritānijas un citu Eiropas valstu karavīri gatavojas militārajām mācībām, kurās viņi iejutīsies Ukrainā izvietotu miera uzturēšanas spēku lomā.
Mācībās Polijā plānots iesaistīt aptuveni 3000 karavīru, un tos papildus atbalstīs kaujas lidmašīnas.
Taču kas notiktu, ja šie miera uzturēšanas spēki nonāktu Krievijas karaspēka apšaudē? Vai tiem būtu atļauts atklāt pretuguni, lai sevi aizstāvētu? Vai arī Rietumvalstu karavīri kalpotu kā sava veida aizsargvairogs, kuram nebūtu tiesību atbildēt uz uzbrukumu ar ieročiem?
Uzbrukuma gadījumā spēki atbildēs ar pretuguni
Sarunā ar britu laikrakstu "The Times" kāda anonīma Rietumvalstu amatpersona pauda nepārprotamu nostāju:
"Spēki, kurus paredzēts izvietot, un darbības, kuras mēs izmēģināsim šo mācību laikā, nodrošina mums spēju aizsargāt sevi pret visa veida apdraudējumiem. Mēs turpināsim attīstīt šīs spējas."
"Protams, jārēķinās ar iespēju, ka Krievija varētu izvēlēties dažādos veidos izaicināt daudznacionālos spēkus Ukrainā (MNF-U). Viena no šādām jomām, piemēram, varētu būt informatīvā telpa. Tomēr mēs būsim gatavi nepieciešamības gadījumā reaģēt, lai nodrošinātu savu spēku aizsardzību un spētu izpildīt mums uzticēto misiju un mandātu," sacīja amatpersona.
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Vienlaikus amatpersona uzsvēra, ka izveidotajiem spēkiem pēc savas būtības būtu jābūt aizsardzības spēkiem un to uzdevums nebūtu veikt uzbrukuma operācijas.
Tomēr gadījumā, ja situācija saasinātos un spēkiem nāktos stāties pretī tiešam apdraudējumam, tie nebūtu neaizsargāti. Gluži pretēji – tiem būtu pietiekamas spējas efektīvi aizstāvēties.
Neraugoties uz šādiem sagatavošanās pasākumiem, izredzes, ka daudznacionālie miera uzturēšanas spēki patiešām tiks izvietoti Ukrainā, pašlaik šķiet visai nelielas.
Sarunas Abū Dabī, taču cerības uz mieru ir niecīgas
Provizoriski miera sarunas paredzētas 10. un 11. novembrī Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī.
Tomēr šķiet, ka Krievija pirms ASV vadītajām trīspusējām sarunām negrasās mazināt spiedienu uz Ukrainu.
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Kā norādījis ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, kurš aktīvi iesaistījies sarunu procesā, Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunas "būs vērstas uz pēckara drošības garantijām, deeskalāciju, humānās palīdzības pasākumiem un turpmākajiem soļiem ceļā uz mieru".
Tomēr pašlaik ir grūti saskatīt jautājumus, kuros abas valstis varētu panākt kompromisu. Ukrainas piekāpšanās Krievijai būtu praktiski nepieņemama, savukārt Krievijas autoritārais līderis Vladimirs Putins līdz šim nav izrādījis īpašu gatavību piekrist tam, ka viņa sāktais karš tiktu izbeigts ASV un Ukrainas pārstāvju diplomātisko centienu rezultātā.
Jau tā ievērojamos šķēršļus miera panākšanai vēl vairāk pastiprina Kremļa nerimstošie aviācijas uzbrukumi Ukrainas civilajai infrastruktūrai.
Nepārtraukta bombardēšana
Kremlis saskaras ar nopietnām neveiksmēm kaujas laukā. Pēdējos mēnešos Ukrainas spēkiem izdevies atkarot nelielas Krievijas okupētās teritorijas valsts austrumos. Lai gan šie teritoriālie ieguvumi nav lieli, tie ir vieni no nozīmīgākajiem kopš Ukrainas 2023. gada pretuzbrukuma, kas sekoja Krievijas pilna mēroga iebrukumam.
Tomēr, nespējot panākt būtisku progresu sauszemes kaujās, Maskava, šķiet, ir apņēmusies izmantot savas priekšrocības gaisa uzbrukumos Ukrainai.
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Aizvadītajā naktī Krievijas droni un raķetes atkal masveidā uzbruka Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, trāpot dažādiem civilajiem objektiem gan pilsētā, gan citos valsts reģionos.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajā tīklā X rakstīja: "Tikai aizvadītās nakts laikā vien Krievija palaida 289 trieciendronus, 17 ballistiskās raķetes un 59 spārnotās raķetes. Arī šobrīd gaisa trauksme turpinās, un pastāv jaunu Krievijas raķešu un dronu uzbrukumu draudi."
Pasaulē pieaug pieprasījums pēc pretgaisa aizsardzības sistēmām
Gan karš Ukrainā, gan karš Irānā ir aktualizējis pasaules valstu lielo pieprasījumu pēc pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot" pārtvērējraķetēm.
Šīs raķetes tiek uzskatītas par vienām no efektīvākajām pretgaisa aizsardzības raķetēm pasaulē. Tās ir ļoti pieprasītas gan Ukrainā, gan ASV sabiedroto vidū Tuvajos Austrumos, kuri cenšas aizsargāties pret Irānas dronu un raķešu uzbrukumiem.
"Patriot" pārtvērējraķetes ir tehnoloģiski sarežģīti un ļoti efektīvi ieroči, taču to ražošana norit ārkārtīgi lēni. Raķešu izgatavošana un piegāde aizņem no 24 līdz 30 mēnešiem, un tik ilgs ražošanas cikls rada būtiskus šķēršļus pieprasījuma apmierināšanai.
"Ļoti zīmīgi, ka tas viss notiek tieši ASV Kongresa vēlēšanu dienā. Krievi uzskata, ka Amerika nepamanīs šo viņu sūtīto signālu," piebilda Zelenskis.
"Taču šāds terors ir jāpamana un jāaptur. Ukrainai ir jāpalīdz aizsargāt savas debesis, pretējā gadījumā Krievija nekad nepārtrauks raķešu triecienus. Ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt panākt mieru godīgā un uzticamā veidā, un Amerika to spēj," uzsvēra Ukrainas prezidents.