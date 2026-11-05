Komišuvahā strauji pieaudzis Krievijas aviācijas triecienā bojāgājušo skaits
Krievijas aviācijas triecienā Komišuvahā, Zaporižjas apgabalā, bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 40 cilvēkiem. Par to sociālajā tīklā "Facebook" paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Prezidents uzsvēra, ka Krievijas karaspēks Komišuvahā uzbrucis skolai, kurā atradās humānās palīdzības izsniegšanas centrs. Uzbrukumā gājuši bojā 40 cilvēki, bet vēl aptuveni 30 cilvēki, iespējams, joprojām atrodas zem gruvešiem. Meklēšanas un glābšanas operācija turpinās.
Pēc Zelenska teiktā, Krievijas armija sākotnēji nometusi aviobumbas uz civiliedzīvotājiem, kuri bija ieradušies skolā saņemt humāno palīdzību. Pēc tam sekojuši triecieni glābējiem un policistiem, kuri ieradušies notikuma vietā.
Kopumā Krievijas spēki uz Komišuvahu toreiz nometuši deviņas aviobumbas.
"Diemžēl pasaulē ir ļoti maz reakcijas uz šo neprātīgo uzbrukumu… Ļaunums vienmēr iet tālāk, ja tas paliek bez atbildes," sacīja Zelenskis.
Krievijas armija aviācijas triecienu Komišuvahas civiliedzīvotājiem veica 2026. gada 2. novembrī. Sākotnēji tika ziņots par 18 bojāgājušajiem, vēlāk viņu skaits pieauga līdz 31. Apdzīvotajā vietā joprojām turpinās meklēšanas un glābšanas darbi. No 3. līdz 5. novembrim Zaporižjas apgabalā izsludinātas sēru dienas.