Zelenskis pēc pusotru stundu ilgām sarunām ar Trampa pārstāvjiem nāk klajā ar svarīgu paziņojumu.
Pasaulē
Šodien 09:42
“Ukraina ir gatava spert nepieciešamos soļus!” Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu pirms svarīgajām miera sarunām
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka viņam bijusi detalizēta saruna ar ASV īpašajiem pārstāvjiem Džaredu Kušneru un Stīvu Vitkofu pirms nākamnedēļ Abū Dabī plānotajām Ukrainas, Krievijas un ASV sarunām.
Tās būs pirmās trīspusējās sarunas kopš februāra.
"Mums tikko bija ļoti detalizēta, pusotru stundu ilga saruna ar Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru," trešdienas vakarā platformā "X" paziņoja Zelenskis. "Sarunām jāvirzās uz priekšu ar pilnu jaudu, lai izbeigtu šo karu pēc iespējas ātrāk. Ukraina ir gatava spert nepieciešamos soļus," viņš piebilda.
Jau ziņots, ka ASV pirmā lēdija Melānija Trampa gatavojas šodien Vašingtonā uzņemt Krievijas un Ukrainas pārstāvjus.
Tikmēr Briselē vakar un šodien norisinās tikšanās starp Eiropas Savienības (ES), Lielbritānijas, NATO un ASV pārstāvjiem.