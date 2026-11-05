“Latvija bez jums nevar!” Mamikins Minskā glaimo Lukašenko, kurš aicina latviešus “beigt muļķoties”
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko aicinājis Latviju “beigt muļķoties”, vienlaikus apgalvojot, ka Baltkrievija pret savu kaimiņvalsti nekarojot. Šādi viņš izteicies 3. novembrī Minskā notikušajā starptautiskajā konferencē, sarunājoties ar bijušo Latvijas Eiropas Parlamenta deputātu Andreju Mamikinu.
Saruna norisinājās pēc Lukašenko uzstāšanās ceturtajā Minskas starptautiskajā konferencē par Eirāzijas drošību. Pie Baltkrievijas diktatora vērsās kādreizējais eiroparlamentārietis Mamikins, kurš patlaban dzīvo Krievijā un regulāri piedalās Kremļa propagandas raidījumos.
“Ļaujiet paspiest jums roku, un milzīgs paldies par visu, ko jūs darāt. Lai Dievs jūs sargā!” Mamikins vērsās pie Lukašenko.
Baltkrievijas diktators sarunas gaitā pievērsās attiecībām ar Latviju. “Mēs pret Latviju nekarojam, tāpēc nevajag tur muļķoties. Mēs bez Latvijas varam iztikt. Kā redzat, iztiekam,” paziņoja Lukašenko. Uz to Mamikins atbildēja: “Bet mēs bez jums nevaram.”
“Kāpēc gan? Varbūt arī jūs varētu iztikt, bet kāpēc? Jūs taču šodien no šīs sadarbības varētu gūt labus ieguvumus,” turpināja Lukašenko, norādot uz iespējamiem ekonomiskajiem ieguvumiem no sadarbības ar Baltkrieviju.
🇱🇻 Lukashenko tells Latvia to stop fooling around Following the Minsk International Conference on Eurasian Security on November 3, the Belarusian dictator had a rather curious exchange with a former Latvian MP. Lukashenko insisted that Belarus was not at war with its neighbor and acknowledged that Latvia could, of course, manage without Belarus. “But we can't manage without you. God bless you,” replied the man whom Belarusian propagandists describe as a representative of Latvia. What do you make of this, @Latvian_MFA ?— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026
Jāpiebilst, ka Mamikins, kurš savulaik no Latvijas tika ievēlēts Eiropas Parlamentā, jau vairākus gadus publiski atbalsta Krievijas politiku. Šā gada janvārī viņš Krievijas propagandista Vladimira Solovjova raidījumā aicināja izmantot ballistiskās raķetes “Orešņik” triecieniem pret Baltijas valstīm, paziņojot, ka to iedzīvotājus “nav žēl”. Toreiz viņš arī izteicās, ka labprāt ar popkornu vērotu šādus uzbrukumus.
Zīmīgi, ka Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra “BelTA”, atspoguļojot sarunu, Mamikinu dēvē par “Latvijas pārstāvi”, lai gan viņš Latvijas valsti nepārstāv.
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Savukārt konferences laikā Lukašenko pats sevi nodēvēja par propagandistu. Sarunā ar Krievijas žurnāla “Nacionālā aizsardzība” galveno redaktoru Igoru Korotčenko viņš paziņoja: “Es biju propagandists un aģitators, un tāds arī palieku. Mēs propagandējam savējo un aģitējam par savējo. Kas tur slikts?”
Atgādinām, ka 2024. gadā Mamikins tika izsludināts starptautiskajā meklēšanā saistībā ar apsūdzībām Krievijas Ukrainā pastrādāto kara noziegumu slavināšanā un attaisnošanā.