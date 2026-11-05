Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Francijā gaidāmi vērienīgi protesti - simtiem tūkstošu cilvēku pieprasīs lielākas algas un sociālo garantiju saglabāšanu
Francijas arodbiedrības ceturtdien aicinājušas cilvēkus pulcēties demonstrācijās, lai pieprasītu algu palielināšanu un iestātos pret sociālo izdevumu samazināšanu.
Varasiestādes sagaida, ka demonstrācijās piedalīsies simtiem tūkstošu cilvēku.
Protesti notiks pastiprinātā drošības spēku klātbūtnē, lai novērstu vardarbības izcelšanos.
Arodbiedrības aicinājušas arī streikot, un valsts sektora darbinieki, visticamāk, atsauksies šim aicinājumam, taču pagaidām nav skaidrs, cik lielus traucējumus tas radīs.
Saskaņā ar mediju ziņoto valsts dzelzceļa operators SNCF prognozē tikai nelielus traucējumus tālsatiksmes maršrutos. Pagaidām nav arī skaidrs, vai gaisa satiksmes dispečeru streiks būtiski traucēs gaisa satiksmi. Parīzes metro darbosies kā parasti.
Arodbiedrību aicinājumu uz protestiem atbalsta "Dzelteno vestu" kustība, kā arī skolēnu un studentu organizācijas. Pēdējās trīs sestdienās tās organizēja demonstrācijas pret dzīves dārdzību un par labāku izglītību. Vairākos gadījumos šīs demonstrācijas pārauga vardarbībā.
Valdība cenšas panākt kompromisu ar protestētājiem. Francijas ekonomikas ministrs Rolāns Leskīrs televīzijas kanālam BFMTV paziņoja, ka valdība izvērtē, cik lielā mērā minimālo algu varētu paaugstināt papildus tam paaugstinājumam, kas jau ir paredzēts 2027. gada janvārī.