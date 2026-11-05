Divkāršo letālo injekciju pārdzīvojusī Krista Paika publicē skarbu paziņojumu pēc nāvessoda izpildes izgāšanās
30. septembrī ASV Tenesī štats mēģināja izpildīt nāvessodu sievietei par agrā jaunībā pastrādātu noziegumu, pirmo reizi vairāk nekā 200 gadu laikā. Taču Krista Paika izdzīvoja pēc nāvējošas injekcijas un nenomira arī pēc otrās devas. Nu viņa atklājusi, kādai elli spiesta pārdzīvot.
50 gadus vecajai Paikai bija paredzēts kļūt par 19. ar nāvi sodīto sievieti kopš 1976. gada un pirmajai Tenesī štatā kopš 1820. gada, kad tika pakārta Īva Mārtina. 1996. gadā Paika kļuva par visjaunāko sievieti, kurai ASV tika piespriests nāvessods pēc augstākā soda mēra atjaunošanas 1976. gadā.
18 gadu vecumā 1995. gada 12. janvārī Paika ar savu drauģeli Tadarilu Šipu un citu meiteni zvēriski noslepkavoja savu kursabiedreni Kolīnu Slemmeri, viņu vainojot mēģinājumā aizvilt savu draugu. Pēc viņas ievilināšanas vientuļā vietā nomaļā vietā netālu no Tenesī Universitātes Noksvilā, kamēr cita meitene “stāvēja uz vakts”, viņa ar Šipu upuri ilgstoši spīdzināja, sita un graizīja, līdz nosita ar asfalta gabalu. Vēl dzīvajai meitenei krūtīs Paika iegrieza pentagrammu, bet pēc tam lielījās, ka paturējusi upura galvaskausa fragmentu kā “suvenīru”. Šipu no nāvessoda paglāba 17 gadu vecums, viņš izcieš mūža ieslodzījumu, bet pērn tika noraidīts viņa pirmstermiņa atbrīvošanas lūgums.
Šķietami vienkāršā procedūra pārvērtās murgā
Nāvessoda izpilde bija dramatiska. Pēc pirmās pentobarbitāla letālās devas ievadīšanas notiesātā joprojām bija pie samaņas, un nelīdzēja pat otrās devas ievadīšana. Aculiecinieki vēstīja, ka Paika, kura eksekūcijas laikā sūdzējās par sāpēm, “joprojām bija dzīva un krāca”. Brīžiem nāvessoda izpildes telpas aizkari tika aizvērti, tāpēc žurnālisti varēja tikai dzirdēt telpā notiekošo. Pēc otrā mēģinājuma neveiksmes cietuma vadībai nācās izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un nogādāt Paiku slimnīcā. Tur viņa vairākas dienas atradās pie mākslīgās plaušu ventilācijas aparāta, un advokāti pieļāva, ka iestājusies smadzeņu nāve. Taču jau pēc nepilnas nedēļas tika ziņots, ka viņa atguvusi samaņu un spēja sarunāties, pat piecelties un piesardzīgi pastaigāties pa palātu.
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BBC publicēja interviju ar neveiksmīgās eksekūcijas aculiecinieku.
Pēc 10 dienām Paiku izrakstīja no slimnīcas, un viņa ir atgriezusies cietumā, kur turpinās ārstēšana. Pēc pārciestā viņa pagājušās nedēļas nogalē publiskojusi paziņojumu, kurā pauž sašutumu par varas iestāžu “nekompetenci”, kuras dēļ viņai jācieš no pastāvīgām fiziskām sāpēm un smagiem emocionāliem pārdzīvojumiem. Savu advokātu publiskotajā paziņojumā ieslodzītā atklāja, ka kopš nāvessoda izgāšanās viņai nav bijis neviena mirkļa bez sāpēm.
“Man sāp ķermenis. Man sāp rokas. Man sāp plaukstas. Man sāp kakls. Man joprojām ir grūti runāt. Un sāpes nav tikai fiziskas. Es izjūtu sāpes arī savā prātā un dvēselē,” viņa paziņoja. “Mani dziļi sāpina nekompetence, kuras dēļ tik daudzi cilvēki nonākuši šajā briesmīgajā situācijā.”
Viņa pastāstīja, ka lielākoties tiek turēta vieninieku kamerā, “prom no citiem cilvēkiem un cilvēciskajām saitēm, kas man nozīmē tik daudz”. Pēc viņas teiktā, šāda izolācija pati par sevi ir vēl viens ciešanu veids, jo pirmos 28 gadus nāvessoda gaidīšanas laikā viņa jau bija pavadījusi vieninieku kamerā.
Viņa apgalvoja, ka pirms nāvessoda izpildes bija gatava mirt. “Es biju samierinājusies ar savu likteni.” Taču pēc negaidītās pamošanās slimnīcā “vienai, apjukušai un sāpēs” viņu pārņēma neizpratne. “Es nezinu, kāpēc tajā naktī izdzīvoju. Es nezinu, kas notiks tālāk. Dažās dienās atrast cerību ir grūtāk nekā citās. Pagaidām es cenšos atveseļoties, soli pa solim, dienu pēc dienas.” Paika norādīja, ka mokošajā atveseļošanās procesā spēku smeļas no “ārkārtējās mīlestības un atbalsta, ko esmu saņēmusi no cilvēkiem visā pasaulē”. “Apziņa, ka es rūpu tik daudziem cilvēkiem un viņi mani uztver kā cilvēku, kura dzīvībai ir vērtība, mani dziļi aizkustina un dara pazemīgu.”
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Paika pateicās neatliekamās palīdzības dienestu darbiniekiem, ārstiem un medmāsām, kuri par viņu rūpējās slimnīcā, kā arī saviem advokātiem un visiem, kuri “cīnījās par mani, bija man līdzās un nepadevās”. “Es turos pie mīlestības un labestības, ko man dāvājuši tik daudzi cilvēki, atgādinot, ka neesmu viena.”
Mediķi bija šokēti par nāvessoda izpildes neprofesionalitāti
Medicīnas eksperti laikrakstam “The Guardian” atzina, ka ir šokēti par acīmredzamo nekompetences līmeni nāvessoda izpildes kamerā. Šādu vērtējumu viņi sniedza pēc tam, kad Paikas advokāts, kurš atradās telpā, publiskoja detalizētu notikumu aprakstu. Advokāta aprakstītās tehniskās manipulācijas, ko četri neidentificēti intravenozo injekciju komandas locekļi veica, cenšoties atrast piemērotu vēnu, izraisījušas nopietnas bažas medicīnas ekspertu vidū. Viņi norāda, ka izmantotās metodes acīmredzami neatbilda pat minimālajiem standartiem, kas būtu pieņemami medicīnas iestādē.
“Esmu šokēts un satriekts par to, kas notika nāvessoda izpildes telpā,” atzina Ohaio štata universitātes klīniskās ķirurģijas emeritētais profesors un nāvessoda izpildes metožu eksperts Džonatans Groners. “Nekompetences līmenis ir pārsteidzošs un grūti aptverams.” Viņš norādīja, ka advokāta detalizētā notikumu hronoloģija rada iespaidu, ka neviens nav vadījis procesu un nav bijis nekāda skaidra rīcības plāna. “Tas, ko viņi izdarīja Kristai Paikai, klīniskā vidē tiktu uzskatīts par medicīnisku nolaidību. Neviens neievadītu tādas zāles kā pentobarbitāls, par kurām zināms, ka tās var izraisīt dedzinošas sāpes, ja nebūtu pārliecības, ka intravenozais katetrs patiešām ir pareizi ievietots.”
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Savukārt anestezioloģijas un ķirurģijas profesors Džoels Zivots, kurš pirms neveiksmīgā nāvessoda izpildes mēģinājuma tiesas sēdēs sniedza eksperta atzinumu, norādīja, ka jaunatklātā notikumu hronoloģija liecina par vairākām nopietnām problēmām. “Šeit mēs redzam slikti izstrādātu protokolu, nevienu atbildīgo, tehnoloģijas, kuru izmantošanai viņiem, iespējams, pat nebija atļaujas, un katetrus, kas šādam mērķim ir pārāk mazi. Un šo uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl...”
Paikas advokāti, daļēji balstoties uz Zivota eksperta atzinumu, jau pirms neveiksmīgā nāvessoda izpildes mēģinājuma vairākkārt brīdināja štata varasiestādes, ka ieslodzītajai ir neparasti smalkas un bojātas vēnas.
“Paika nebija pelnījusi šādu izturēšanos. Augstākais soda mērs mūsu valstī, neatkarīgi no tā, vai kāds tam piekrīt vai ne, ir nāve. Tā nav spīdzināšana, kurai seko nāve,” uzsvēra Groners. Savukārt Zivots norādīja, ka viņa galvenais secinājums ir šāds – nāvessoda izpildes komanda turpināja procedūru, lai gan tai vajadzēja apstāties. “Bija skaidrs, ka to nav iespējams izdarīt, un tomēr viņi turpināja.” “Nāvējošā injekcija ir no medicīnas aizgūta procedūra, turklāt aizgūta ir nepareizā daļa. Medicīnā ārkārtīgi liela uzmanība tiek pievērsta drošībai, atbildībai un apmācībai. Paikas nāvessoda izpildes kamerā nebija redzams nekas no tā.”
Nāvessoda izpildes izgāšanās izraisījusi plašu rezonansi ne vien Tenesī štatā, bet visā valstī. Štata gubernators, republikānis Bils Lī devis rīkojumu apturēt turpmāku nāvessodu izpildi, līdz tiks veikta neatkarīga notikušā izvērtēšana. Pagaidām nav skaidrs, kā Tenesī štats plāno rīkoties attiecībā uz Paiku. Oktobra beigās Lī paziņoja, ka, viņaprāt, viņai piespriestais nāvessods paliks spēkā, ja vien tiesa nenolems citādi.
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Nāvessoda izpilde klibo
Pēc nāvessoda izpildes izgāšanās ASV Tenesī štata cietumu sistēmas vadītājs Frenks Strada paziņoja par atkāpšanos no amata, bet štata gubernators paziņoja, ka uzdevis veikt visaptverošu neatkarīgu pārbaudi, kā arī apturējis visu šogad štatā paredzēto nāvessodu izpildi. Viņš gan žurnālistiem apgalvojis, ka “cik mums pašlaik zināms, Labošanas darbu departaments precīzi ievēroja noteikto protokolu”.
Protokols paredz otrās pentobarbitāla devas ievadīšanu, ja notiesātais izdzīvo pēc pirmās, taču nav norādīts rīcības mehānisms, ja nelīdz arī otrā deva. Kaut gan daudzi štati nāvessodu izpildē izmanto triju nāvējošu vielu kombināciju, vismaz desmit štatu, tostarp Tenesī, lieto tikai pentobarbitālu.
Tenesī nāvessodu izpildes protokols arī iepriekš nonācis pastiprinātas uzmanības lokā. 2022. gadā štats apturēja nāvessodu izpildi un sāka izmeklēt nāvējošās injekcijas procedūru. 2023. gadā Strada tika pieņemts darbā, lai pārraudzītu uzlabotas procedūras ieviešanu. Pirms tam viņš pārraudzīja nāvessodu izpildi Arizonā, kur 2022. gadā trīs reizes soda izpilde saskārās ar nopietnām problēmām. Nāvessodu izpilde Tenesī tika atsākta 2025. gadā, un kopš tā laika tika izpildīti trīs nāvessodi.
Šī ir jau otrā reize šogad, kad nāvessoda izpilde Tenesī nav noritējusi, kā plānots. Par triju cilvēku nogalināšanu 1994. gadā notiesātajam Tonijam Karutersam šā gada maijā nāvessoda izpilde tika atlikta uz gadu, jo neizdevās atrast vēnu intravenozā katetra ievietošanai.