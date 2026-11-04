Zelenskis piešķir ordeni Melānijai Trampai par lomu Olešku iedzīvotāji glābšanā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien piešķīris ASV pirmajai lēdijai Melānijai Trampai Kņazienes Olgas ordeni par viņas ieguldījumu lokāla pamiera panākšanā Olešku pilsētā.
Melānijai Trampai piešķirta Kņazienes Olgas ordeņa pirmā pakāpe, kas ir šī civilā ordeņa augstākā pakāpe.
"Ar šo es izsludinu dekrētu, ar ko ASV pirmajai lēdijai Melānijai Trampai tiek piešķirta Kņazienes Olgas ordeņa pirmā pakāpe," teikts dekrētā, kas publicēts Ukrainas prezidenta tīmekļa vietnē. Paziņojumā cildināts Melānijas Trampas "nozīmīgais personīgais ieguldījums humānajā palīdzībā Ukrainai, kā arī aktīvā darbība cilvēktiesību un labdarības jomā".
Jau vēstīts, ka ASV pirmā lēdija pagājušajā mēnesī paziņoja par lokālu pamieru starp Krieviju un Ukrainu Olešku pilsētā Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā.
Četru dienu pamiers, kas sākās 27. oktobrī, bija ilgākais šajā karā un ļāva civiliedzīvotājiem pamest Krievijas okupēto Olešku pilsētu.
Melānija Trampa, kura ir iesaistījusies arī centienos atgūt uz Krieviju aizvestos ukraiņu bērnus, paziņojusi, ka Vašingtonā uzņems Krievijas un Ukrainas pārstāvjus.