Tramps skaidro graujošā zaudējuma iemeslu: tas esot bijis tikai viens
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, kādēļ viņa republikāņu partija cieta graujošu sakāvi ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanās, zaudējot kontroli ne tikai Pārstāvju palātā, bet arī Senātā.
Pašlaik zināms, ka demokrāti ieguvuši 229 mandātus Pārstāvju palātā, kamēr republikāņi 139, bet 67 mandātu rezultāts nav zināms. Vairākumam nepieciešami 218. Savukārt Senātā demokrātiem ir 54 vietas, bet republikāņiem 44, vēl nav zināms rezultāts līdz šim drošos republikāņu cietokšņos Aļaskā un Misisipi, kur demokrātu uzvara ir ļoti reāla. Vairākumam Senātā nepieciešams 51 mandāts, bet pietiek ar 50, ja viceprezidents ir atbilstošās partijas biedrs.
Kā parasti, Tramps cēloni saskatīja nevis savā katastrofālajā nepopularitātē, bet tieši otrādi — viņš esot fantastiski populārs, bet diemžēl par viņu nevarēja balsot. “Manis nebija vēlēšanu biļetenā, un, tā kā manis tur nebija, mums neizdevās panākt pietiekami lielu vēlētāju aktivitāti,” viņš sacīja intervijā “The New York Times”. Savukārt savā sociālajā vietnē “Truth Social” viņš bija vēl kategoriskāks: “Manis nebija biļetenā, bet ja es būtu, mēs būtu svinējuši pārliecinošu uzvaru!”
Reaģējot uz Irānas kara lielo nepopularitāti, Tramps savu lēmumu sākt karu pret Irānu nosauca par “ļoti gudru lēmumu”. Tramps norādīja “The New York Times”, ka nenožēlo lēmumu un “rīkotos tāpat vēlreiz”. Vienlaikus viņš atzina, ka vēlētāji ir neapmierināti ar degvielas cenām, kas strauji palielinājušās šī kara rezultātā. Tomēr viņš uzstāja, ka, neraugoties uz republikāņu plašajiem zaudējumiem, neko nenožēlo saistībā ar sava otrā prezidentūras termiņa pirmajiem diviem gadiem. “Es uzskatu, ka tas ir bijis veiksmīgākais divu gadu periods jebkura prezidenta darbības vēsturē,” viņš sacīja. Aptaujas šo optimismu neatbalsta, pavisam nesen viņa atbalsts bija rekordzemā 36 procentu līmenī.
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Tramps arī sacīja, ka nenožēlo paša izraudzītās republikāņu kandidatūras Senāta vēlēšanās, kuras cieta neveiksmi. Daudzus izbrīnīja Trampa tuvā sabiedrotā, nelaiķa senatora Lindsija Greiema māsas Darlīnas atbalstīšana Dienvidkarolīnas štatā, kaut gan viņai nav nekādas politiskās pieredzes un sabiedrību šokēja viņas vaļsirdīgā atzīšanās pirmsvēlēšanu debatēs par ārpolitiku, kurā viņas brālis bija lietpratējs. Toreiz uz jautājumu par to, vai ASV ir nacionālās drošības intereses Taivānā un visā šajā reģionā, dāma atteica, ka nacionālās drošības jautājumos nav kompetenta. Tieši tāpat daudzus samulsināja Trampa atbalsts citā negaidīti “svārstīgajā štatā” Teksasā ģenerālprokuroram Kenam Pakstonam, kuram pašu republikāņu kontrolētā štata Pārstāvju palāta 2023. gada veica impīčmentu sakarā ar kukuļņemšanu un varas ļaunprātīgu izmantošanu, bet Senāts viņu attaisnoja un atjaunoja amatā. Pakstons pēdējo gadu laikā iesaistījies daudzos skandālos, tostarp krāpšanā ar vērtspapīriem, apšaubāmiem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem un sievas krāpšanā.
Tiesa, diezgan negaidīti Tramps paziņoja, ka ir “pilnībā gatavs” pieņemt Kongresa vidustermiņa vēlēšanu rezultātus un sadarboties ar demokrātiem. “Mēs, ziniet, ceram uz sadarbību ar viņiem,” viņš sacīja telefonsarunā ar “The New York Times”. “Mēs droši vien spēsim par kaut ko vienoties.” Taču lai demokrāti nesasapņojas par vieglu dzīvi: “Man ir pilnīgas veto tiesības, tāpēc viņiem būs jānāk pie mums,” viņš sacīja. “Un, ja viņiem būs kādas labas idejas, es noteikti esmu atvērts sadarbībai.”
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Tramps ar “The New York Times” žurnālistiem runāja otrdienas vēlā vakarā pēc vietējā laika, kad Baltajā namā sekoja vēlēšanu rezultātiem. Tobrīd bija skaidrs, ka demokrāti iegūs vairākumu gan Pārstāvju palātā, gan Senātā. Īsās sarunas laikā ar “The New York Times” prezidents izklausījās nomākts, vērojot demokrātu pārliecinošās uzvaras visā valstī.
Prezidenta komentāri izskanēja pēc tam, kad viņš otrdienas vakarā kopā ar vairākiem saviem tuvākajiem padomniekiem bija pulcējies Baltā nama Austrumu zālē, lai sekotu vēlēšanu rezultātiem. Klātesošo vidū bija viceprezidents Džeimss Venss, valsts sekretārs Marko Rubio, ģenerālprokurors Tods Blanšs un tirdzniecības ministrs Hovards Latniks. Daži klātesošie atmosfēru raksturoja kā “drūmu” un “bērēm līdzīgu”. Saskaņā ar informēto cilvēku teikto, daļa klātesošo sāka pamest pasākumu jau pirms plkst. 22.00. Citi Trampa sabiedrotie privātās sarunās atzina, ka priecājas par iespēju šajā laikā atrasties ārpus pilsētas. Pats Venss jau atzinis, ka sakāves galvenais iemesls ir karš Irānā.
Visa vakara gaitā Tramps pauda neapmierinātību ar saviem politiskajiem padomniekiem un pārmeta viņiem nepareizas informācijas sniegšanu par sabiedriskās domas aptaujām pirms vēlēšanām. Par to pastāstīja cilvēki, kuri bija informēti par prezidenta izteikumiem un vēlējās palikt anonīmi, jo runāja par privātām sarunām.
Drūmais vakars noslēdza dienu, kuras laikā prezidents neparādījās sabiedrībā, gaidot vēlēšanu rezultātus. Viņš pats iepriekš bija uzstājis, ka šīs vēlēšanas jāuzskata par sava veida referendumu par viņa prezidentūru.
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Dienas sākumā Tramps vēl pēdējo reizi centās uzrunāt vēlētājus, telefoniski piedaloties viņam draudzīgajā televīzijas raidījumā “Fox & Friends”. Tajā viņš slavēja savas administrācijas stingros imigrācijas ierobežošanas pasākumus un apgalvoja, ka viņa politika ir veicinājusi ekonomikas izaugsmi. “Inflācijas problēma ir atrisināta,” paziņoja Tramps, lai gan kopš viņa stāšanās amatā patēriņa cenas bija ievērojami pieaugušas. Septembrī tās bija par 3,7% augstākas nekā gadu iepriekš, un šo kāpumu daļēji veicināja augstās energoresursu cenas, ko izraisīja karš ar Irānu. Viņš arī apgalvoja, ka ASV ir “šobrīd visdinamiskākā valsts pasaulē”.
Pretruna starp prezidenta optimistisko situācijas vērtējumu un daudzu vēlētāju bažām par dzīves dārdzību spilgti atklāja Trampa priekšvēlēšanu kampaņas noslēguma vēstījuma neatbilstību sabiedrības noskaņojumam. Viņš vairākkārt izsmēja bažas par dzīves dārdzību, inflācijā vainoja savus priekšgājējus un nepatiesi apgalvoja, ka pārtikas un degvielas cenas samazinās. Tramps arī norādīja, ka degvielas cenu pieaugums ir niecīga cena, kas jāmaksā par karu ar Irānu, kurā, kā viņš vairākkārt apgalvoja, ASV jau esot uzvarējušas. Turklāt pirmdien Tramps pat noraidīja domu, ka notiekošais vispār būtu uzskatāms par karu.
Vienā no dīvainākajiem priekšvēlēšanu kampaņas pavērsieniem Tramps par regulāru savu uzstāšanos sastāvdaļu bija padarījis komentārus par vīriešu ķermeņa uzbūvi, īpašu uzmanību pievēršot Ohaio republikāņu senatora Džona Hastedа pēcpusei.
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Tramps reti pievērsās jautājumiem, kurus vēlētāji paši uzskatīja par visaktuālākajiem savā ikdienā, un tikpat reti atzina savu zemo popularitāti, toties pastāvīgi sevi slavināja, kā arī piedāvāja katram pieaugušajam ASV pilsonim 5000 dolāru, ja republikāņi saglabās kontroli abās palātās.