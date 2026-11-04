Ungārija atver "čekas maisus"
Ungārija trešdien publiskojusi desmitiem tūkstošu dokumentu, kuros minēti komunistiskā režīma valsts drošības dienestu informatoru un kolaboracionistu vārdi.
Ungārijā vairāk nekā 40 gadus valdīja PSRS uzspiestais komunistiskais režīms, kura drošības aparāts cieši uzraudzīja pilsoņus un to lojalitāti marionešu valdībai. Drošības dienests papildus saviem pastāvīgajiem aģentiem un darbiniekiem vervēja privātpersonas, bieži izmantojot šantāžu vai citus piespiešanas paņēmienus, lai tās izspiegotu un ziņotu par saviem kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un radiniekiem.
Jautājums par to, vai atklāt šos dokumentus, bijis strīdīgs jau kopš Ungārijas pārejas uz demokrātiju, galvenokārt tāpēc, ka tie, visticamāk, skartu arī pie varas esošos politiķus. Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars drīz pēc tam, kad viņa pārstāvētā partija "Tisza" aprīlī vēlēšanās ar pārliecinošu pārsvaru uzvarēja bijušo Ungārijas līderi Viktoru Orbānu, paziņoja, ka jaunā valdība izpildīs vienu no svarīgākajiem demokrātiskās pārejas solījumiem un publiskos šos dokumentus.
Septembrī Maģars virzīja uz priekšu likumprojektu, kas pirmo reizi dos sabiedrībai neierobežotu piekļuvi šiem dokumentiem.
"Pēc 36 gadiem mēs beidzot pildām to, kas savulaik bija viens no galvenajiem 1990. gada režīma maiņas solījumiem - solījumu, ko vēlāk noliedza un par ko meloja," preses konferencē Valsts drošības dienestu vēstures arhīvā paziņoja Maģars. "Gadu desmitiem ilgi ierobežojumi sabiedrības piekļuvei radīja iespējas politiskai histērijai, šantāžai, spiediena izdarīšanai un viedokļu apklusināšanai," viņš piebilda.
Digitāla datu bāze ar meklēšanas funkciju, kurā iekļauti vārdi un ieraksti par aptuveni 50 000 līdz 60 000 bijušo informatoru, tika publicēta internetā plkst. 10 (plkst. 11 pēc Latvijas laika).
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Pirms dokumentu publicēšanas bija izplatījušās baumas, ka Orbāns esot bijis informators, taču viņa vārds publiskotajos dokumentos neparādās.
Otro dokumentu daļu plānots publiskot februārī, kad atklātībai tiks nodoti aptuveni 9000 "B dosjē" - lietas, kuras sastāv no simtiem lappušu un kurās sīki aprakstīti atsevišķi savervētie cilvēki vai vervēšanas mērķi. Daļa personas datu, tostarp informācija par indivīdu seksuālo orientāciju, tiks aizklāta.
Saskaņā ar Valsts drošības dienestu vēstures arhīva aplēsēm komunistiskā režīma slepenpolicija 40 gadu laikā kopumā nodarbināja 150 000 informatoru, taču dokumenti ir saglabājušies tikai par aptuveni trešdaļu no tiem. Tiek uzskatīts, ka daudzas lietas tika iznīcinātas 1956. gada sacelšanās laikā vai vēlāk paslēptas pārejas periodā uz demokrātiju. Tiek arī uzskatīts, ka daļa no dokumentiem tika aizvesta uz Maskavu.
2002. gadā, dažas nedēļas pēc sociālista Pētera Medģeši stāšanās premjerministra amatā, atklājās, ka viņš komunistiskā režīma laikā bijis slepenais aģents. Šis gadījums aktualizēja jautājumu par komunistiskā režīma slepenpolicijas dokumentu publiskošanu, un 2003. gadā parlaments pieņēma likumu, kas ļāva personām, kas bija novērotas, uzzināt, kas par tām ziņoja. Tomēr plašākai sabiedrībai joprojām bija liegta piekļuve šiem dokumentiem.
Vēsturnieks Lāslo Eorsi ziņu aģentūrai AFP atzina, ka labāk publicēt dokumentus tagad, nekā nekad. "Mēs iegūstam piekļuvi daudz plašākai informācijai nekā iepriekš par to, ko iestādes bija savervējušas un kā tolaik darbojās drošības aparāts," viņš norādīja.
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Tomēr vēsturnieki brīdinājuši neizdarīt secinājumus par kādu tikai tāpēc, ka viņa vārds ir informatoru sarakstā. "Es zinu diezgan daudz piemēru, kad kāds tika savervēts, bet neiesniedza ziņojumus un faktiski uzņēmās milzīgu risku, vēršoties pret varas iestādēm. Dažus pat varētu uzskatīt par īstiem varoņiem," uzsvēra Eorsi. Viņš prognozēja, ka dokumentu publiskošana izraisīs zināmu satraukumu gan publiskajā, gan privātajā sfērā.
"Tas var izraisīt zināmu histēriju nākamajos mēnešos," viņš atzina, piebilstot, ka otrās dokumentu partijas publiskošana, visticamāk, izskaidros dažus pārpratumus.