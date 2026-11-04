Pēc republikāņu sakāves Makfols iesaka Putinam steigšus vienoties ar Ukrainu: "Laiks rit"
Amerikāņu diplomāts Maikls Makfols ieteicis Maskavai steidzami vienoties ar Ukrainu par mieru, jo, viņaprāt, Donalds Tramps Krievijai vairs nespēs palīdzēt.
Republikāņu partijas smagā sakāve ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanās ir ļoti slikta ziņa Maskavai. ASV prezidents Donalds Tramps, kurš līdz šim, pēc Makfola vērtējuma, palīdzējis Krievijai, strauji zaudēs politisko ietekmi.
Par to sociālajā tīklā "X" rakstījis pazīstamais amerikāņu diplomāts, bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfols.
Viņš brīdinājis Kremli, ka Krievijas pozīcijas iespējamajās miera sarunās ar katru dienu kļūs arvien vājākas.
Putin's clock for getting a deal in Ukraine just started ticking much faster today. Trump is fading fast. Putin would be wise to try to secure a ceasefire now. It will only get harder with time.— Michael McFaul (@McFaul) November 4, 2026
"Putinam atvēlētais laiks, lai panāktu vienošanos par Ukrainu, šodien sācis ritēt daudz straujāk. Tramps strauji zaudē pozīcijas. Putinam būtu prātīgi jau tagad mēģināt panākt uguns pārtraukšanu. Laikam ejot, to izdarīt kļūs tikai grūtāk," rakstījis diplomāts.
Makfols arī norādījis, ka pēc republikāņu smagās sakāves vēlēšanās tā dēvētās "Trampa ēras" noriets paātrināsies.
ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultāti liecina, ka demokrāti ieguvuši kontroli pār abām ASV Kongresa palātām, tādējādi būtiski mainot varas līdzsvaru Vašingtonā un satricinot ASV prezidenta Donalda Trampa varu valstī. Lūk, galvenās atziņas par vēlēšanu rezultātiem.
Šobrīd, kad apkopota lielākā daļa vēlēšanās nodoto balsu, jaunākie dati liecina, ka demokrāti ieguvuši vismaz 54 no 100 vietām ASV Senātā un vismaz 228 no 435 vietām Pārstāvju palātā, nodrošinot vairākumu abās Kongresa palātās.
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Demokrātu uzvara gan nenozīmē, ka Tramps vairs nevarēs īstenot savu politiku, taču tagad viņam būs jārēķinās ar Kongresu, kurā abas palātas vairs nav republikāņu kontrolē. Šāds varas līdzsvars var novest pie ilgām politiskām cīņām Vašingtonā — un demokrātiem dod iespēju kļūt par aktīvu pretspēku prezidentam.