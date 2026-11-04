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Borščahivkas "medmāsa" Valentīna Moloda stājusies tiesas priekšā: atklātas jaunas detaļas par viņas krāpšanas shēmu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ukrainas tiesa lemj par drošības līdzekļa piemērošanu Valentīnai Molodai, kura, pārģērbusies neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieces formastērpā, ar ātrās palīdzības automašīnu ieradās pie Ukrainas Nacionālās gvardes objekta Petropavļivskas Borščahivkā, kur 2. novembrī izcēlās nekārtības un notika nikna pūļa sadursmes ar karavīriem un policiju.

Borščahivkas "medmāsa" Valentīna Moloda stājusies ...

Viņa tiek turēta aizdomās par Ukrainas aizsardzības spēku darbības kavēšanu un informācijas izplatīšanu par militāro vienību atrašanās vietām.

Turklāt izmeklētāji uzskata, ka Moloda par samaksu organizējusi cilvēku izvešanu no teritoriālajiem komplektēšanas un sociālā atbalsta centriem (TCK un SP), kā arī militārajām daļām, izmantojot neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu.

Saskaņā ar izmeklēšanas versiju par šādu "ārkārtas evakuācijas" pakalpojumu viņa prasījusi 107 000 grivnu  (aptuveni 2090 eiro).

Foto: Ekrānuzņēmums
Valentīna Moloda atrodas stiklotā apsūdzēto nodalījumā un cenšas tiesai pierādīt savu nevainīgumu.
Valentīna Moloda atrodas stiklotā apsūdzēto nodalījumā un cenšas tiesai pierādīt savu nevainīgumu.

Moloda uzdevusies par klīnikas "Med-prestiž" īpašnieci. Tomēr šī klīnika savu darbību pārtraukusi jau 2023. gadā, savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna, ar kuru viņa ieradās pie militārā objekta, tikusi pārdota 2024. gadā.

Publiskoti arī pirmie videoieraksti un fotogrāfijas no tiesas zāles. Tajos redzams, ka Moloda atrodas stiklotā apsūdzēto nodalījumā un cenšas pierādīt savu nevainīgumu.

Turklāt 2020. gadā sievietei bija vairāk nekā 112 000 grivnu liels parāds bankai "Delta Bank".

Saskaņā ar tiesu nolēmumu reģistru Moloda arī vadījusi automašīnu alkohola reibumā, izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu Shidnicā un pēc tam pametusi negadījuma vietu.

Savukārt 2022. gada 12. jūnijā kādā Ļvivas apgabala viesnīcā Molodaja, iespējams, rupji lamājusies uz darbiniekiem un viņus aizskārusi. Saskaņā ar izmeklēšanas vērtējumu ar šādu rīcību sieviete pārkāpusi sabiedrisko mieru un kārtību.

 Iepriekš Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs paziņoja, ka aizturētā jau iepriekš iegādājusies neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu, uzvilkusi mediķes formastērpu un kopā ar šoferi vismaz trīs dienas pirms notikumiem veikusi objekta izlūkošanu.

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