Miljoniem cilvēku ēd šīs jūras veltes, pat nenojaušot, kas tajās slēpjas: zinātnieki ceļ trauksmi
Indonēzijas lielākās pilsētas Džakartas līcī jau gadu desmitiem tiek iegūtas Āzijas zaļās mīdijas (Perna viridis), kas zemās cenas dēļ ir ļoti pieprasītas.
Tomēr šīs populārās jūras veltes var radīt nopietnus draudus patērētāju veselībai, jo vietējie ūdeņi ir stipri piesārņoti. Par to raksta izdevums "Hamu es Gyemant".
Mīdijas audzē uz virvēm, kas nostiprinātas jūras dibenā. Lai ievāktu ražu, vietējiem zvejniekiem nākas nirt četru līdz piecu metru dziļumā. Viena niršanas reize var ilgt līdz pat 45 minūtēm, turklāt nirēji gaisa padevei nereti izmanto novecojušus kompresorus. Kā norāda izdevums, šo iekārtu bojājumi var maksāt nirējiem dzīvību.
Vienlaikus īpašas bažas rada apstākļi, kādos mīdijas aug. Džakartas līcī jau gadu desmitiem nonāk sadzīves notekūdeņi, plastmasas atkritumi un rūpnieciskais piesārņojums. Tā kā zaļās mīdijas barojas, filtrējot ūdeni, to audos var uzkrāties svins, dzīvsudrabs un mikroplastmasa.
Piesārņojuma sekas apstiprina arī zinātniskie pētījumi. Piemēram, 2018. gadā veiktajā pētījumā aptuveni 60% izpētīto mīdiju tika konstatētas čaulu deformācijas. Zinātnieki tās saistīja ar smago metālu un citu vides faktoru kopējo ietekmi.
Savukārt citā 2025. gadā publicētā pētījumā tika analizēti gliemju paraugi no pieciem Džakartas tirgiem. Arī tajos tika konstatētas mikroplastmasas daļiņas un potenciāli kaitīgi ķīmiskie savienojumi. Šie atklājumi rada bažas par produkta nekaitīgumu, lai gan veselības apdraudējuma pakāpe ir atkarīga no apēsto mīdiju daudzuma un to piesārņojuma līmeņa.
Neraugoties uz iespējamo apdraudējumu, pieprasījums pēc šīm jūras veltēm joprojām ir augsts. Mīdijas parasti ir lētākas par gaļu un vietējiem iedzīvotājiem ir pieejams olbaltumvielu avots. Savukārt daudzām zvejnieku ģimenēm mīdiju ieguve joprojām ir teju vienīgais iztikas avots.