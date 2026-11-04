Hodorkovskis aicina Eiropu veicināt šķelšanos Krievijas elitē
Ietekmīgākie Krievijas ļaudis šobrīd nav pārliecināti, ka dzīve bez Vladimira Putina būs labāka. Tāpēc Eiropai ir jāpiedāvā viņiem reāla alternatīva, uzstājoties Krievijas Pretkara komitejas konferencē Briselē, sacīja Krievijas opozicionārs Mihails Hodorkovskis.
Atbildot uz jautājumu, vai Putinu varētu atstādināt no varas cilvēki pašā Krievijā, Hodorkovskis norādīja uz prezidenta izveidoto personiskās drošības sistēmu. Viņaprāt, ietekmīgi cilvēki Krievijā šobrīd krampjaini turas pie Putina tikai tāpēc, ka neredz sev drošu un labāku nākotni bez viņa.
"Ja runājam par šķelšanos elitē, tad šiem cilvēkiem ir jāpiedāvā iespēja izstāties no pašreizējās sistēmas,” sacīja Hodorkovskis, piebilstot, ka tas, protams, nozīmētu zināmus zaudējumus arī pašiem elites pārstāvjiem. Faktu, ka šādas iespējas netiek piedāvātas pat kara piektajā gadā, politiķis nosauca par nopietnu Eiropas kļūdu.
Konferencē gan viņš neprecizēja, kādi tieši varētu būt šīs "izejas" nosacījumi. Tomēr jau iepriekš Hodorkovskis paudis, ka ar vienkāršu paziņojumu "es nepiekrītu" vairs nepietiek – tiem, kuri sadarbojušies ar režīmu, būtu, piemēram, finansiāli jāatbalsta Ukraina vai jāsniedz liecības izmeklētājiem par režīma pastrādātajiem noziegumiem.
Hodorkovskis brīdina par bruņotas pretošanās risku
Runājot par iespējamo politiskās varas maiņu Krievijā, Hodorkovskis brīdināja, ka mēģinājumi tiesāt ar karu saistītos cilvēkus un ierobežot viņu tiesības var izraisīt bruņotu pretošanos valsts iekšienē. Kā norāda opozicionārs, miljoniem krievu ir tieši vai netieši saistīti ar šo karu: viņi paši vai viņu tuvinieki ir karojuši, strādājuši militārajās rūpnīcās vai atbalstījuši pastāvošo iekārtu. Starp šiem cilvēkiem ir daudzi, kuri pieraduši turēt rokās ieročus un ir gatavi pretoties jebkādām represijām. "Mums jāsaprot, ka runājot par lustrāciju, kontribūcijām un kara noziedznieku tiesāšanu, mēs patiesībā runājam par jaunu karu," uzsvēra politiķis.
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Vardarbīgu pārmaiņu vietā viņš aicina izvēlēties nacionālo izlīgumu un pakāpenisku demokratizāciju. Pēc Hodorkovska domām, iekšējs bruņots konflikts tikai dzemdēs jaunu autoritārismu un atliks demokrātiju vēl par vienu paaudzi. Tieši tikpat bīstams, viņaprāt, būtu Krievijas sabrukuma scenārijs – par to nāktos "maksāt ar asinīm". Tāpēc viņš aicina diskutēt ne tikai par vēlamo rezultātu, bet arī par to, kā to reāli un bez upuriem sasniegt.
Varas modeļa maiņa
Kā risinājumu Hodorkovskis piedāvā koncentrēties uz "institucionālo deeskalāciju", proti, samazināt jauna kara draudus, kardināli mainot Krievijas varas uzbūvi. Viņš uzskata, ka jau pati pāreja no vienpersoniskas pārvaldes uz kolektīvu vadību ievērojami mazinātu kara iespējamību. Vēl drošāks garants, viņaprāt, būtu parlamentāras republikas modeļa ieviešana un patiesa valsts federalizācija.
Krievijas Pretkara komitejas konference Briselē norisinās no 3. līdz 4. novembrim. Tās galvenais mērķis ir apspriest scenārijus, kā izbeigt Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Dienaskārtībā iekļautas arī diskusijas par sankcijām, kodoldraudiem un iespēju saukt pie atbildības pašu Vladimiru Putinu.