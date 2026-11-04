Francijā noticis kiberuzbrukums asins bankām - apdraudēti dzīvībai svarīgie plazmas krājumi
Francijā noticis kiberuzbrukums vairākām asins bankām, taču uzbrukumus izdevies laikus novērst, pirms tika nodarīts kaitējums, paziņojušas Francijas varasiestādes.
Pirmdien trīs Francijas Asins dienesta (EFS) plazmas aukstuma kamerās "temperatūras un atkausēšanas sliekšņi tika paaugstināti līdz ārkārtīgi augstiem līmeņiem", otrdienas vakarā paziņoja EFS.
Dienests norādīja, ka nekāds kaitējums cilvēku veselībai nav nodarīts, un nekādi asins produkti nav zaudēti. Kiberuzbrukums skāra saldēšanas iekārtu piegādātāju trīs EFS objektos. EFS paziņojumā norādīts, ka aukstuma kamerās, kas cieta no kiberuzbrukuma, tika glabāti plazmas maisiņi, kas paredzēti asins pārliešanai, un plazma, ko izmanto zāļu ražošanai. Visi produkti tika laikus pārvietoti vai arī nodrošināti pret jebkāda kaitējuma rašanos.
"Uzraudzības un trauksmes sistēmas ātri konstatēja novirzes, ļaujot personālam rīkoties, lai nodrošinātu, ka neviens asins produkts vai paraugs netiek apdraudēts," teikts paziņojumā.
EFS norādīja, ka asins savākšana un piegāde turpinās bez pārtraukuma, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu pacientiem slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Francijas valsts kiberdrošības aģentūra un Veselības ministrija izmeklē šo incidentu.