Policista ķermeņa kamera Komišuvahā fiksē pēdējos mirkļus pirms okupantu aviācijas nāvējošā trieciena
Videoieraksts no policista ķermeņa kameras. 2. novembrī kopā ar vietējiem Komišuvahas iedzīvotājiem policisti devās uz pagrabu, lai patvertos no Krievijas armijas aviobumbu triecieniem. Visi gāja bojā.
Krievijas 2. novembrī veiktajos aviācijas triecienos Komišuvahas ciemā Zaporižjas apgabalā nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 37.
Traģēdijas vietā joprojām turpinās meklēšanas un glābšanas darbi. Tajos piedalās Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienesta kinologi ar dienesta suņiem un glābēji alpīnisti, ziņo Ukrainas apgabala militārā administrācija.
Vēl pieci cilvēki ir ievainoti, bet vismaz 50 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts.
Okupanti veica vairākus triecienus ar aviobumbām šai apdzīvotajai vietai. Vienā vienīgā uzbrukumā gāja bojā 33 cilvēki, piecus cilvēkus izdevās glābt, bet vēl vairāk nekā 50 cilvēku joprojām var atrasties zem gruvešiem," otrdien Berlīnē kopīgā preses konferencē ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu pavēstīja Zelenskis.
"Traģēdijas mērogs ir šausminošs. Aiz katra skaitļa slēpjas cilvēka dzīvība, ģimene, kas zaudējusi savus mīļotos vai joprojām gaida ziņas par tuviniekiem," norādīja Zaporižjas apgabala militārās administrācijas vadītāja pienākumu izpildītājs Mihailo Semikins.
Policijas publiskotajā videoierakstā no skolas redzams, kā civiliedzīvotāji dodas lejup uz patvertni, pēc kā ēkai trāpa Krievijas aviobumba.
Cilvēki bija devušies uz patvertni, cerot izdzīvot Krievijas uzbrukumā. Šobrīd apstiprināta vismaz 37 cilvēku bojāeja, bet vēl 59 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Bojāgājušo vidū ir arī četri policisti un divi ārkārtas situāciju dienesta glābēji. Vēl pieci cilvēki guvuši ievainojumus, tostarp divi glābēji. Tiek pieļauts, ka arī bezvēsts pazudušie varētu būt gājuši bojā, taču viņu mirstīgās atliekas vēl nav atrastas vai identificētas.
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Tiek apgalvots, ka Krievija pirms uzbrukuma veikusi izlūkošanu un precīzi zinājusi gan izraudzīto mērķi, gan uzbrukuma laiku.
Sākotnēji Krievija nometusi divas aviobumbas, pēc tam sekojis atkārtots trieciens tieši pazemes patvertnei. Vēlāk veikti vēl seši aviācijas triecieni.
Šāda taktika, ko dēvē par "dubulttriecieniem", paredz atkārtotus uzbrukumus neilgi pēc pirmā trieciena, tostarp brīdī, kad notikuma vietā ierodas glābēji.
Šajā gadījumā tiek ziņots arī par smago aviobumbu izmantošanu pret pazemes patvertni, kurā atradās civiliedzīvotāji.
Komišuvahas patvertne sākotnēji bija izbūvēta, lai aizsargātu civiliedzīvotājus no radiācijas. Tas liecina par ārkārtīgi lielu sprādziena spēku, ja pat šādu konstrukciju spējusi sagraut FAB-3000 aviobumba.
Smagās munīcijas, kas paredzēta dzelzsbetona konstrukciju iznīcināšanai, izmantošana pret civilajiem objektiem, kā arī atkārtoti triecieni ar nelielu laika intervālu, kuru mērķis, iespējams, ir palielināt upuru skaitu, tiek minēti kā papildu pierādījumi apgalvojumiem par Krievijas kara pret Ukrainu genocidālo raksturu.
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Zaporižjas apgabalā no 3. līdz 5. novembrim izsludinātas trīs dienu sēras.