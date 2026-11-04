Kruīza kuģis "Crown Iris" otrdien bija spiests piestāt Grieķijas Siras salā.
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Šodien 14:15
Panika uz kruīza kuģa: Grieķijā spridzināšanas draudu dēļ evakuē vairāk nekā 1500 cilvēku
Kruīza kuģis "Crown Iris" otrdien bija spiests piestāt Grieķijas Siras salā, pēc tam kad bija saņemt anonīmi draudi par spridzekli, kas it kā esot izvietots uz kuģa, pavēstīja varasiestādes.
Kuģis ar vairāk nekā 1500 cilvēkiem bija ceļā uz Haifu, Izraēlas ziemeļos. Tas peld zem Panamas karoga, bet tā operators ir Izraēlas uzņēmums. Pārmeklēšanas laikā pasažieri un apkalpe bija izsēdināti Siras salā. Spridzekļi atrasti netika, cilvēki varēja atgriezties, un kuģim tika dota atļauja turpināt ceļu.
Otrdien Eiropā tika saņemti draudi par spridzekļiem vismaz septiņās lidmašīnās. Tika mainīti lidojumu maršruti un uz laiku slēgtas lidostas. Nav skaidrs, vai šie incidenti ir saistīti, un neviens nav uzņēmies par tiem atbildību. Par Eiropā pēdējā laikā pieredzētajiem hibrīduzbrukumiem un sabotāžas aktiem, arī pret transporta objektiem, amatpersonas vaino Krieviju.