Demokrāti ieguvuši kontroli pār abām ASV Kongresa palātām, tādējādi būtiski mainot varas līdzsvaru Vašingtonā un satricinot ASV prezidenta Donalda Trampa varu valstī.
Pasaulē
Šodien 13:50
Demokrāti pārņem varu ASV Kongresā: galvenie secinājumi pēc ASV vidustermiņa vēlēšanām
ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultāti liecina, ka demokrāti ieguvuši kontroli pār abām ASV Kongresa palātām, tādējādi būtiski mainot varas līdzsvaru Vašingtonā un satricinot ASV prezidenta Donalda Trampa varu valstī. Lūk, galvenās atziņas par vēlēšanu rezultātiem.
Šobrīd, kad apkopota lielākā daļa vēlēšanās nodoto balsu, jaunākie dati liecina, ka demokrāti ieguvuši vismaz 54 no 100 vietām ASV Senātā un vismaz 228 no 435 vietām Pārstāvju palātā, nodrošinot vairākumu abās Kongresa palātās.
Demokrātu uzvara gan nenozīmē, ka Tramps vairs nevarēs īstenot savu politiku, taču tagad viņam būs jārēķinās ar Kongresu, kurā abas palātas vairs nav republikāņu kontrolē. Šāds varas līdzsvars var novest pie ilgām politiskām cīņām Vašingtonā — un demokrātiem dod iespēju kļūt par aktīvu pretspēku prezidentam. Lūk, galvenie secinājumi par vēlēšanu rezultātiem.