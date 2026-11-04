Krievijas armija jau piecus gadus nespēj atrisināt būtisku problēmu frontē
Gandrīz piecu gadu laikā kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas karaspēks tā arī nav spējis atrisināt problēmas ar taktisko sakaru nodrošināšanu savām vienībām.
Kā norāda atvērto avotu izlūkošanas (OSINT) pētnieks Kriss O'Vikijs, Krievijas karavīri frontē joprojām galvenokārt izmanto Ķīnā ražotās "TYT" radiostacijas, kuras paši dēvē par "tutsiem". Retāk tiek izmantotas "Baofeng" rācijas, kuru sakari nav aizsargāti pret Ukrainas spēku veiktu radiosakaru pārtveršanu.
Ķīnas sakaru iekārtu plašā izmantošana ir redzama arī Krievijas Aizsardzības ministrijas oficiāli publicētajos videomateriālos.
Turklāt, pēc pētnieka teiktā, paši Krievijas karavīri atzīst, ka šādas ierīces armijas vienībām netiek piegādātas centralizēti. Tās tiek iegādātas par karavīru personīgajiem līdzekļiem vai saņemtas no brīvprātīgajiem atbalstītājiem.
1/ Nearly five years after the start of the war in Ukraine, Russian soldiers still don't have secure tactical communications. A review of videos published by the Russian MOD shows soldiers invariably using cheap self-purchased Chinese digital and unencrypted analogue radios. ⬇️ https://t.co/xFCUFmjAup— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 2, 2026
Savukārt Krievijā ražotās sestās paaudzes radiostacijas R-168 "Akveduk" un R-187P1 "Azart" līdz frontes vienībām praktiski nenonāk.
Atsevišķos gadījumos, kā apgalvo O'Vikijs, solīto Krievijas ražojuma sakaru iekārtu vietā militārpersonām tiek piegādāti lētāki Ķīnas analogi.
Par vienu no galvenajiem sakaru nodrošinājuma problēmu cēloņiem pētnieks uzskata korupciju Krievijas aizsardzības nozarē.
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Viņš īpaši izceļ bijušā Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieka vietnieka sakaru jautājumos Halila Arslanova lietu. Arslanovam tika piespriests 17 gadu cietumsods par līdzekļu piesavināšanos, kas bija paredzēti militāro sakaru sistēmu attīstībai.