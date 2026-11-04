“Viņš runāja arī ar Putinu” Zelenskis atklāj šo to jaunu par Īlonu Masku
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis, ka Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumā ASV miljardieris Īlons Masks sazinājies gan ar viņu, gan Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Par to Zelenskis pastāstīja intervijā “PBS NewsHour”, kas tika pārraidīta pirmdien, 2. novembrī. "Pašā kara sākumā Īlons sazinājās gan ar Putinu, gan ar mani," sacīja Zelenskis. Vienlaikus Ukrainas prezidents neatklāja, kad tieši šī saziņa notikusi, par ko ticis runāts un vai tās bijušas tiešas sarunas.
Zelenskis šo faktu pieminēja, runājot par Ukrainas atkarību no satelītsakaru sistēmām “Starlink” un “Starshield”, ko nodrošina Maskam piederošais uzņēmums “SpaceX”.
Zelenskis nav pārliecināts, ka Masks vēlas Ukrainas uzvaru
Uz jautājumu, vai viņš uzskata, ka Masks atbalsta Ukrainu un vēlas tās uzvaru karā, Zelenskis atbildēja, ka to nezina. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka joprojām ir pateicīgs par “Starlink” nozīmīgo lomu kara laikā. Tomēr viņš atzina, ka daži Maska iepriekšējie publiskie izteikumi un rīcība nav šķituši Ukrainai labvēlīgi.
Viens no šādiem gadījumiem bija 15. oktobrī, kad Masks publiski aicināja Zelenski atkāpties no amata. Tas notika laikā, kad Kijiva pauda bažas par ASV noteiktajiem ierobežojumiem satelītsakaru pakalpojumiem un izlūkošanas informācijas apmaiņai.
Zelenskis vēlējies sazināties ar Masku, taču tas nav izdevies
Zelenskis arī pastāstīja, ka pēc tam, kad “SpaceX” oktobrī ierobežoja “Starlink” pakalpojumu pieejamību, viņš vēlējies personīgi aprunāties ar Masku. Tomēr uzņēmums šādu saziņu neesot nodrošinājis.
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Ukrainas prezidents norādīja, ka viņam nav zināms, kurš pieņēmis lēmumu par ierobežojumu ieviešanu. Tāpat Zelenskis atzina, ka nav pārliecināts, vai Masks var vienpersoniski ierobežot arī “Starshield” darbību. Šo sistēmu Ukrainas prezidents raksturoja kā valdības vajadzībām paredzētu “Starlink” versiju.
“Starlink” satelītsakaru sistēmai kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma ir bijusi būtiska nozīme Ukrainas sakaru nodrošināšanā, tostarp militārajās operācijās.