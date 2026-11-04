"Notiek īstas cilvēku medības!" Krievijas ģenerālis atklāj, kā valstī norisinās slēptā mobilizācija
Atvaļinātais Krievijas ģenerālpulkvedis Leonīds Ivašovs pastāstījis par slēpto mobilizāciju, kas, pēc viņa teiktā, pašlaik norisinās Krievijā.
Lai gan Krievijā oficiāli nav izsludināts jauns mobilizācijas vilnis, tas jau pilnā sparā notiekot slepenībā. Cilvēkus burtiski tvarstot un piespiežot parakstīt līgumus ar Krievijas Aizsardzības ministriju.
Par to atklāti pastāstījis atvaļinātais Krievijas ģenerālpulkvedis Leonīds Ivašovs.
Viņš norādījis, ka Kremlis reģionālajām varasiestādēm noteicis konkrētus plānus attiecībā uz cilvēku skaitu, kas jāiesaista Krievijas armijā, lai turpinātu karu pret Ukrainu.
"Runājot par mobilizāciju, es centos noskaidrot, kas īsti notiek. Lai turpinātu karu un gūtu uzvaru, kara komisariāti un reģionālās varasiestādes saņem rīkojumus par to, cik cilvēku nepieciešams piesaistīt bruņotajiem spēkiem. (...) Pašlaik notiek vienkārši cilvēku medības! Cilvēkus tvarsta, lai atrastu tos, kuri kaut kur jau ir dienējuši, un ar jebkādiem līdzekļiem - maldināšanu, manipulācijām - nekavējoties nosūtītu uz fronti," stāstījis ģenerālis.
Pēc viņa teiktā, tiek izmantota arī cita metode - cilvēku piesaistīšana ar maldinošiem solījumiem.
"Otrs paņēmiens nav saistīts ar fizisku spēku, bet gan ar maldināšanu. Cilvēkiem sola milzīgu naudu, apgalvo, ka viņi dienēs aizmugurē, un tamlīdzīgi. Šī metode tiek izmantota masveidā. (...) Dažus aizved pat mājas čībās, bez pienācīga apģērba. Mērķis ir piespiest viņus parakstīt līgumu ar Aizsardzības ministriju," skaidrojis Ivašovs.
Ģenerālis arī norādījis, ka cilvēkus, kuri šādā veidā piespiesti parakstīt militārā dienesta līgumus, Kremļa propaganda vēlāk dēvē par "brīvprātīgajiem".
Pēc viņa teiktā, šie gadījumi tiek izmantoti, lai radītu iespaidu, ka Krievijas iedzīvotāji paši vēlas piedalīties karā pret Ukrainu.