"Laikam mani lāzeri šoreiz nedarbojās!" Masks komentē republikāņu zaudējumu - viņš partijai bija ziedojis 445 miljonus dolāru
Tehnoloģiju magnāts Īlons Masks, kurš republikāņu kampaņā ASV Kongresa vēlēšanās ieguldīja vismaz 455 miljonus dolāru jeb 395 miljonus eiro, pēc vairāku stundu klusēšanas komentējis vēlēšanu rezultātus.
“Laikam mani vēlēšanās iejaucošie kosmiskie lāzeri šoreiz nedarbojās,” pēc vairāku stundu klusēšanas viņš ironiski norādījis vietnē "X". Jāpiebilst, ka viņš republikāņu kandidātu atbalstam iztērēja vismaz 455 miljonus dolāru, padarot Masku par vienu no vēlēšanu vakara lielākajiem politiskajiem ziedotājiem.
Īpaši daudz līdzekļu Masks bija novirzījis sāncensībai par Senāta vietu Teksasā, kur viņš republikāņa Kena Pakstona atbalstam ziedoja vairāk nekā 200 miljonus dolāru. Teksasa Maskam ir īpaši svarīga — pirms dažiem gadiem viņš uz šo štatu pārcēla savu dzīvesvietu, un tajā atrodas daudzu viņa uzņēmumu, piemēram "X", "SpaceX" un "Tesla", galvenās mītnes vai korporatīvās bāzes.
Teksasā darbojas īpašs nodokļu atvieglojums lielajiem datu centriem, un vairāki demokrāti iestājušies par dažādu nodokļu atvieglojumu atcelšanu lielajiem uzņēmumiem vai stingrāku to kontroli pār tiem, kas varētu sadārdzināt vai apgrūtināt tehnoloģiju un mākslīgā intelekta projektu attīstību štatā.
Neskatoties uz lielajiem ieguldījumiem, Pakstons tomēr zaudēja cīņā par senatora vietu demokrātu pārstāvim Džeimsam Talariko. Savā uzvaras runā demokrātu pārstāvis vērsās pie turīgajiem kampaņu atbalstītājiem, uzsverot, ka viņa ieskatā vēlēšanu iznākums parāda, kam pieder vara ASV.
“Mēs [ar šo balsojumu] esam nosūtījuši vēstījumu ikvienam miljardierim un triljonāru ziedotājam, kā arī ikvienam korumpētam šīs salauztās politiskās sistēmas aizstāvim: vara pieder tautai,” viņš uzsvēra.
Jau ziņots, ka ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti pārņēmuši kontroli pār Senātu, izcīnot uzvaras arī štatos, kuros republikāņi gadiem dominējuši. Arī Pārstāvju palātā Donalda Trampa pārstāvētie republikāņi cietuši sāpīgu zaudējumu. Jaunākie apkopotie rezultāti liecina, ka demokrāti guvuši uzvaru Pārstāvju palātā, izcīnot vismaz 225 no 435 palātas vietām, un Senātā izcīnījuši vismaz 54 no 100 senatoru vietām.
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