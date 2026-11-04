Divi tankkuģi ar Krievijas dīzeļdegvielu, kas devās uz ASV, pēkšņi mainījuši kursu
2026. gada oktobra beigās no Krievijas uz ASV devās vairāki tankkuģi ar dīzeļdegvielu, kas tika transportēta saskaņā ar ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina vienošanos.
Divi tankkuģi ar Krievijas dīzeļdegvielu, kas sākotnēji bija ceļā uz ASV, mainījuši kursu. Par to vēsta izdevums "Agentstvo", atsaucoties uz kuģu kustības izsekošanas platformas "MarineTraffic" datiem.
Sākotnēji tika ziņots, ka saskaņā ar ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina panākto vienošanos uz ASV dodas trīs tankkuģi ar Krievijas dīzeļdegvielu.
Runa ir par tankkuģiem "Agioi Fanendes", "Talisman" un "Leruo", kas kopumā pārvadāja aptuveni 140 000 tonnu dīzeļdegvielas.
Pašlaik ceļu uz ASV piekrasti turpina tikai "Agioi Fanendes". Savukārt "Talisman" un "Leruo" mainījuši savus galamērķus. Piemēram, "Leruo" tagad ASV vietā dodas uz Brazīliju.
Visi trīs tankkuģi dīzeļdegvielu uzņēma Krievijas ostās oktobra beigās. Sākotnēji bija paredzēts, ka tie ASV piekrasti sasniegs laikā no 7. līdz 11. novembrim.
9. oktobrī Donalds Tramps panāca vienošanos ar Vladimiru Putinu, atļaujot Krievijai pasaules tirgū pārdot piecus miljonus tonnu dīzeļdegvielas. Tiek apgalvots, ka vienošanās ir spēkā līdz 2027. gada aprīlim.
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Tramps cer, ka Krievijas dīzeļdegvielas piegādes palīdzēs samazināt degvielas cenas ASV uzpildes stacijās.
Tomēr šī vienošanās ASV izraisījusi kritiku vairāku politiķu vidū.
Iepriekš Ņūdžersijas štata gubernatore Mikija Šerila brīdinājusi par iespējamu kriminālatbildību par Krievijas dīzeļdegvielas izkraušanu.
Savukārt ASV senators Ričards Blūmentāls paudis iebildumus pret Krievijas dīzeļdegvielas iegādi.