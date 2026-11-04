Zelenskis brīdina Eiropu par Krievijas plāniem
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Krievija miermīlīgu un vienotu Eiropu uztver kā savu ienaidnieku.
Krievija uzskata Eiropu par savu ienaidnieku, un tās militārā infrastruktūra ir vērsta ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret visām Eiropas valstīm. Šādu paziņojumu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sniedzis 25. Berlīnes drošības konferencē, vēsta Ukrainas prezidenta biroja preses dienests.
Zelenskis uzsvēris, ka Maskava aktīvi attīsta militāro infrastruktūru, kas, viņaprāt, ir vērsta ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret citām Eiropas valstīm.
Ukrainas prezidents norādījis, ka Eiropa pašlaik daudzējādā ziņā vēl tikai potenciāli spēj nodrošināt drošību, taču tai ir iespēja kļūt par ļoti spēcīgu drošības garantu pasaulē.
Pēc Zelenska teiktā, Krievija patlaban grauj drošības sistēmu globālā mērogā. Kremlis izmanto ne tikai militāru spēku, bet arī hibrīdkara metodes - sākot ar droniem Leipcigas lidostā Vācijā un beidzot ar sociālo tīklu botu armijām, kas izplata radikālas idejas.
Zelenskis uzskata, ka neviena Eiropas valsts viena pati nespētu sevi aizsargāt pret Krievijas ballistiskajām raķetēm. Risinājumu viņš saskata kolektīvās drošības sistēmas stiprināšanā.
Jau iepriekš Zelenskis brīdinājis Eiropu par iespējamām sekām, ja Ukraina karā piedzīvotu sakāvi.
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10. oktobrī Zelenskis aizvadīja telefonsarunu ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un apsprieda Ukainas pretgaisa aizsardzības stiprināšanu.