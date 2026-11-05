Igaunija gatavojas vēsturiskam referendumam: iedzīvotājiem būs jāizšķiras par smagu jautājumu
Igaunijas koalīcijas partija “Eesti 200” ierosinājusi 2027. gada martā vienlaikus ar parlamenta vēlēšanām rīkot referendumu par eitanāzijas legalizēšanu. Iedzīvotājiem būtu jāatbild, vai pieaugušajiem, kuri slimo ar smagu un neizārstējamu slimību, vajadzētu būt tiesībām ar medicīnisku palīdzību brīvprātīgi izbeigt savu dzīvi, vēsta err.ee.
Partijas parlamentārā grupa ceturtdien iesniegusi attiecīgu rezolūcijas projektu. “Eesti 200” vadītāja Kristina Kallasa uzsvērusi, ka ieceres mērķis ir noskaidrot sabiedrības nostāju un iegūt vadlīnijas turpmākajai politikas veidošanai.
Viņa norādījusi, ka iesniegtais projekts pats par sevi nenosaka ne asistētās pašnāvības, ne eitanāzijas tiesisko regulējumu. Tāpat tas vēl neparedz, kādi varētu būt šāda regulējuma nosacījumi.
“Ar šo projektu mēs nevēlamies sniegt vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Taču uzskatām, ka mūsu sabiedrība ir gatava apspriest, vai un kādos apstākļos cilvēkiem vajadzētu būt iespējai ar medicīnisku palīdzību cieņpilni beigt savu dzīvi, nevis ciest neārstējamas sāpes un smagas ciešanas,” sacīja Kallasa.
Partijas ieskatā referendums būtu iespēja vēlētājiem paust savu nostāju, kas kalpotu par demokrātisku vadlīniju nākamajam parlamentam. Pamatojoties uz balsojuma rezultātiem, deputāti varētu sākt izstrādāt Igaunijai piemērotu regulējumu.
Kāds jautājums tiktu uzdots vēlētājiem?
Saskaņā ar iesniegto projektu referendumā būtu jāatbild uz šādu jautājumu: “Vai Igaunijai vajadzētu legalizēt pieauguša cilvēka ar rīcībspēju tiesības smagas un neizārstējamas slimības gadījumā ar medicīnisku palīdzību cieņpilni izbeigt savu dzīvi?”
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Balsojumā būtu paredzētas divas atbildes – “jā” vai “nē”.
Partijas parlamentārās grupas pārstāve Kadri Tali, iesniedzot projektu parlamentā, atsaucās uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām, norādot, ka valstīm ir iespēja pašām noteikt savu likumdošanu šajā jautājumā.
Viņa aicināja arī citas politiskās partijas apspriest šo ieceri ar saviem vēlētājiem un biedriem, cerot, ka izdosies panākt parlamenta atbalstu referenduma rīkošanai.
“Šis nav partiju politikas jautājums, tas ir cilvēku jautājums. Mēs ne vienmēr varam izlemt, cik ilgs būs cilvēka mūžs. Taču mēs varam izlemt, cik daudz rūpju, līdzjūtības un cieņas tajā būs,” sacīja Tali.
Premjers: cilvēkiem jādod iespēja izvēlēties cieņpilnu nāvi
Ierosinājumu atbalstījis arī Igaunijas premjerministrs un Reformu partijas vadītājs Kristens Mihals. Sociālajos tīklos viņš paudis personīgu pārliecību, ka cilvēkiem vajadzētu dot iespēju izvēlēties cieņpilnu nāvi, ja citu iespēju vairs nav.
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“Man kā liberālim tā ir personīga pārliecība – cilvēkam jābūt brīvam pieņemt lēmumu,” rakstīja Mihals, piebilstot, ka šis jautājums sarunās ar dažādiem cilvēkiem, īpaši vecākās paaudzes pārstāvjiem, aktualizējies vairākkārt.
Vienlaikus premjers atzina, ka sabiedrībā pastāv arī pretēji uzskati, kurus viņš saprot un respektē.
“Par laimi, brīvība izvēlēties neatņem nevienam citam brīvību šo izvēli nepieņemt,” uzsvēra Mihals.
Viņš atzina, ka šis ir sarežģīts jautājums, kas skar arī ētiskas dilemmas. Tāpēc diskusijai sabiedrībā jānotiek mierīgi, ar savstarpēju cieņu un izpratni, jo runa ir par kolektīvu diskusiju par ļoti personisku brīvību un izvēli.