Tramps pēc neveiksmēm vēlēšanās pārmet "Fox News" lojalitātes trūkumu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien veltīja kritiku konservatīvajam telekanālam "Fox News" un pārmeta tam nelojalitāti, kamēr viņš neapmierināts vēroja ASV vidustermiņa vēlēšanu sākotnējos rezultātus.
80 gadus vecais Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" publicēja trīs ierakstus par "Fox", vainojot telekanāla reitingu kritumā tā nepietiekamo lojalitāti viņam. Vienā ierakstā, kas tika publicēts pēc pirmo balsošanas iecirkņu slēgšanas ASV vidustermiņa vēlēšanās, Tramps ievietoja sekojošu ierakstu: "Fox" reitingi ir "lejā nevis manis dēļ, bet tāpēc, ka viņi ir pret mani!"
Citā ierakstā Tramps nosauca telekanāla raidījuma vadītāju par "stulbu kā zābaks", bet trešajā kritizēja "Fox" veiktu vēlētāju aptauju, kas esot "vissliktākā". ""Fox News" reitingi ir zemi (27%!), jo viņi tērē pārāk daudz laika, atspoguļojot ar Trampu sajukušos demokrātus!" piebilda Tramps.
Jau ziņots, ka ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti pārņēmuši kontroli pār Senātu, izcīnot uzvaras arī štatos, kuros republikāņi gadiem dominējuši. Pārstāvju palātas liktenis vēl nav galīgi izšķirts, taču sākotnējie vēlēšanu rezultāti liecina, ka arī tur ASV prezidenta Donalda Trampa partija cietusi zaudējumu.