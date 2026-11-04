Demokrāti Kongresa vēlēšanās gūst vēsturisku uzvaru, satricinot Trampa prezidentūru
ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti pārņēmuši kontroli pār Senātu, izcīnot uzvaras arī štatos, kuros republikāņi gadiem dominējuši. Pārstāvju palātas liktenis vēl nav galīgi izšķirts, taču sākotnējie vēlēšanu rezultāti liecina, ka arī tur ASV prezidenta Donalda Trampa partija cietusi zaudējumu.
ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti izcīnījuši kontroli pār Senātu, pārtraucot republikāņu vairākumu šajā Kongresa palātā. Demokrātu uzvaras nākušas arī štatos, kuros republikāņi ilgstoši bijuši favorīti, tostarp Teksasā un Kanzasā. Pārstāvju palātas vēlēšanu iznākums vēl nebija galīgi noteikts, tomēr sākotnējie rezultāti liecina, ka demokrāti ieguvuši vairākumu arī tur.
Vēlēšanas ir smags trieciens republikāņiem un ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš kampaņas laikā mudināja vēlētājus uztvert balsojumu kā iespēju paust atbalstu viņa politikai. Tagad demokrātiem Senātā būs lielāka ietekme uz Kongresa darbu, bet Baltajam namam būs jārēķinās ar daudz spēcīgāku opozīciju.
Demokrāti uzvar štatos, kur favorīti bija republikāņi
Viena no pārsteidzošākajām uzvarām notikusi Teksasā. Demokrāts Džeimss Talariko uzvarēja republikāni Kenu Pakstonu cīņā par vietu Senātā. Tas ir pirmais gadījums kopš 1988. gada, kad Teksasa Senātā ievēl demokrātu. Štata gubernatora vēlēšanās demokrāte Džīna Hinohosa pārspēja līdzšinējo gubernatoru Gregu Abotu un kļuva par pirmo latīņamerikāņu izcelsmes sievieti šajā amatā.
Arī Kanzasā demokrātu kandidāts Ādams Hamiltons izcīnīja vietu Senātā — pirmo reizi gandrīz gadsimta laikā štatā uzvarot demokrātu senatora kandidātam. Republikāņi zaudēja arī Dienvidkarolīnā, kur uzvarēja demokrāte Annija Endrjūsa. Turklāt demokrātiem izdevās iegūt senatora vietas arī citos štatos, tostarp Ohaio un Ziemeļkarolīnā.
Šīs uzvaras maina priekšstatu par štatiem, kuros demokrātiem ilgstoši bijis grūti konkurēt ar republikāņiem. Teksasā demokrāti gadiem cerēja atgūt ietekmi, taču iepriekš viņiem trūka pēdējā grūdiena. Šoreiz partijas kandidāti uzvarēja gan Senāta, gan gubernatora vēlēšanās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Republikāņi vaino Trampu
Vairāki republikāņu partijas pārstāvji pēc zaudējumiem notikušajā vainoja Trampu. Viņi norādīja uz prezidenta zemo popularitātes reitingu, nepopulāro politiku un to, ka viņš pārāk maz uzmanības veltījis vēlētāju bažām par cenu kāpumu. “Vaina ir viņā. Vainojams nav nekas cits. Tā ir pilnīga prezidenta Trampa politikas noraidīšana,” par vēlēšanu iznākumu pauda Teksasas republikāņu lobists Bils Millers.
Republikāņu stratēģis Gregs Pepins republikāņi pieļāvuši “vienu kļūdu pēc otras” un sacīja, ka vēlētājiem nepatīk prezidenta politika. Republikāņu nometnē tika izteikta arī kritika par kandidātu kvalitāti, lai gan daļu no šiem kandidātiem iepriekš bija atbalstījis pats Tramps.
Tikmēr pats Tramps pēc rezultātu paziņošanas sociālajos tīklos rakstīja, ka republikāņi būtu uzvarējuši, ja uz biļetena būtu rakstīts viņa vārds: “Es nebiju uz vēlēšanu biļetena, un, ja būtu, mēs uzvarētu ar pārliecinošu pārsvaru!”
Tāpat ASV prezidents telekanālam "Fox News" atzina, ka, viņaprāt, vēlēšanu rezultātos lomu spēlēja karš Irānā. "Domāju, ka daļēji tas bija saistīts ar Irānu, taču vienlaikus cilvēki saprata, cik svarīgi ir tas, ko esmu paveicis saistībā ar Irānu," Tramps teica telefonintervijā telekanālam.
Kliedējot spekulācijas, vai viņš tāpat kā 2020. gada prezidenta vēlēšanās atkal atteiksies atzīt zaudējumu, Tramps pieņēma samierinošu toni sarunā ar laikrakstu "New York Times". "Es esmu pilnīgi gatavs pieņemt šos rezultātus," viņš teica laikrakstam. "Mēs sadarbosimies ar demokrātiem, un, zināt, mēs ar nepacietību gaidām sadarbību ar viņiem. Mēs, visticamāk, kaut ko izdomāsim."
Ko demokrātu prognozētā uzvara nozīmē?
Kontrole pār Senātu demokrātiem dos lielāku ietekmi uz likumprojektu izskatīšanu, prezidenta nomināciju apstiprināšanu un Kongresa uzraudzības darbu. Ja demokrāti iegūs vairākumu arī Pārstāvju palātā, viņi varēs vadīt abas Kongresa palātas, noteikt to darba prioritātes un sākt plašākas izmeklēšanas par administrācijas rīcību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tas nenozīmē, ka demokrāti automātiski varēs atcelt Trampa lēmumus vai īstenot visu savu programmu. Prezidentam joprojām būs veto tiesības, un būtisku likumu pieņemšanai būs vajadzīgs atbalsts abās Kongresa palātās. Tāpēc var pieaugt politiskā spriedze un kļūt grūtāk panākt vienošanos par likumprojektiem un valsts budžetu. Tramps jau licis noprast, ka izmantos veto, lai bloķētu demokrātu ieceres.
Medija CBS aplēses liecina, ka demokrāti varētu iegūt vismaz 229 no 435 Pārstāvju palātas vietām, bet republikāņi — vismaz 161. Bet Senātā no 100 vietām demokrātiem tika prognozētas 51, kas viņiem nodrošinātu vairākumu. Ja prognozes piepildīsies, demokrāti pārņems kontroli pār abām Kongresa palātām atlikušajā Trampa prezidentūras laikā.