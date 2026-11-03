Pēc baisās vilcienu katastrofas atkāpjas Spānijas transporta ministrs
Spānijas transporta ministrs Oskars Puente atkāpies no amata sešas dienas pēc ātrvilcienu sadursmes, kurā gāja bojā vismaz 69 cilvēki un desmitiem guva ievainojumus.
Par savu lēmumu viņš paziņoja parlamentā pēc tam, kad bija sniedzis liecības par 28. oktobra rītā notikušo katastrofu netālu no Urdas pilsētas, uz dienvidiem no galvaspilsētas Madrides, kad valsts dzelzceļa uzņēmuma “Renfe” ātrgaitas vilciens ietriecās privātā operatora “Iryo” stāvošā vilciena aizmugurē.
“Transporta ministrs tādā valstī kā Spānija nevar palikt amatā pēc divām tik smagām avārijām nepilna gada laikā,” viņš sacīja, atsaucoties uz janvārī uz tās pašas dzelzceļa līnijas notikušo katastrofu, kurā dzīvību zaudēja 46 cilvēki.
Pagājušās nedēļas sadursme bija viena no smagākajām dzelzceļa katastrofām Eiropas jaunāko laiku vēsturē un traģiskākā vilcienu avārija Spānijā kopš 2013. gada, norāda BBC.
Puente par savu lēmumu paziņoja otrdienas vakarā, noslēdzoties parlamenta sēdei, kurā viņš bija iepazīstinājis deputātus ar jauniem dzelzceļa drošības pasākumiem un atbildējis uz opozīcijas asajiem jautājumiem. Ministrs norādīja, ka lēmumu atkāpties pieņēmis uzreiz pēc katastrofas, taču līdz šim to nebija publiskojis. Pēc traģēdijas spiediens uz Puenti arvien pieauga, jo opozīcijas partijas un arī daļa valdības sabiedroto pieprasīja viņa atkāpšanos.
Ministra demisija ir nopietns trieciens sociālistu vadītajai valdībai pirms 29. novembrī paredzētajām parlamenta vēlēšanām. “Vēlos jūs informēt, ka es ne tikai atkāpjos no transporta ministra amata, bet arī atsaucu savu kandidatūru no vēlēšanu sarakstiem gaidāmajās pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās,” parlamentā paziņoja Puente.