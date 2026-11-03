Trampa iekārotā Grenlande apstiprina drošības vienošanos ar Dāniju un ASV
Grenlandes likumdevēji balsojumā otrdien apstiprināja Grenlandes, Dānijas un ASV vienošanos par drošības stiprināšanu Arktikā un Ziemeļatlantijas reģionā.
Šī trīspusējā vienošanās paver ceļu jaunu ASV bāzu izveidei Grenlandē - Dānijas autonomajā teritorijā. Grenlandes parlamentā vienošanos atbalstīja 16 deputāti, neviens nebija pret, septiņi atturējās.
ASV prezidents Donalds Tramps, Dānijas premjerministre Mete Frederiksena un Grenlandes premjerministrs Jens Frederiks Nilsens vienošanos parakstīja septembrī Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas gaitā.
Dānijas likumdevēji plāno debatēt par vienošanos mēneša beigās. Kā paredz vienošanās, tā stāsies spēkā, tiklīdz "būs pabeigti nepieciešamie Dānijas Karalistes parlamentārie procesi sadarbībā ar Grenlandi".
Tramps izraisīja bezprecedenta spriedzi attiecībās ar Grenlandi, Dāniju un citām NATO dalībvalstīm, apgalvojot, ka ASV ir nepieciešams kontrolēt Grenlandi nacionālās drošības apsvērumu dēļ. Janvārī Tramps atkāpās no iepriekš vairākkārt paustajiem draudiem iegūt Grenlandi, neizslēdzot militāra spēka pielietošanu, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību.