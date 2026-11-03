Šonakt noskaidrosies, vai Tramps saglabās kontroli pār ASV Kongresu
3. novembrī ASV norisinās Kongresa vidustermiņa vēlēšanas, kurās vēlētāju balsojums var radikāli ietekmēt Donalda Trampa prezidentūras atlikušo laiku. Pirmie iecirkņi tiks slēgti plkst. 1 naktī pēc Latvijas laika Indiānas un Kentuki štatu daļā, pēdējie 7 no rīta, kad durvis aizvērs iecirkņi Aļaskā un Havaju salās.
Kas ir vidustermiņa vēlēšanas un kā tās notiek
ASV pilsoņi ievēlēs Kongresa locekļus. Kongresu veido divas palātas - Pārstāvju palāta un Senāts. Vēlēšanas notiek ik pēc diviem gadiem, un, ja tās norisinās prezidenta četru gadu pilnvaru termiņa vidū, tās sauc par vidustermiņa vēlēšanām.
Šajās vēlēšanās ievēlēti visi 435 Pārstāvju palātas deputāti. Tā ir Kongresa apakšpalāta, kuras locekļus ievēlē uz noteiktu divu gadu termiņu. Tieši Pārstāvju palātā parasti tiek iesniegti un apspriesti likumprojekti, tā ir noteicošā budžeta jautājumos. Savukārt Senātā, kas ir Kongresa augšpalāta, notiks vēlēšanas par 35 no 100 vietām. Senatoru pilnvaru termiņš ir seši gadi. Viens no viņu uzdevumiem ir apstiprināt vai noraidīt likumprojektus, kas saņemti no Pārstāvju palātas, kā arī augstāko valsts amatpersonu apstiprināšana. Ja Pārstāvju palātā štati ir pārstāvēti atbilstoši to iedzīvotāju skaitam, tad Senātā katru štatu pārstāv divi senatori. Tajā pašā dienā vēlētāji daudzviet ASV izraudzīsies arī štatu līmeņa politiķus, piemēram, gubernatorus, ģenerālprokurorus.
Pašlaik gan Pārstāvju palātu, gan Senātu kontrolē Republikāņu partija. Tomēr tās vairākums ir ļoti neliels. Pārstāvju palātā republikāņiem ir 218 vietas jeb minimālais skaits, kas nepieciešams kontroles nodrošināšanai. Turklāt ir viens neatkarīgais deputāts, kurš balso kopā ar republikāņiem. Savukārt Senātā republikāņiem ir 53 vietas. Kontrole pār augšpalātu mainīsies tikai tad, ja demokrāti iegūs 51 vietu, jo situācijā, kurā abām partijām ir pa 50 senatoru balsīm, izšķirošā balss pieder viceprezidentam, kurš pašlaik ir republikānis.
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Īss ieskats par vidustermiņa vēlēšanām un pēdējā mirkļa kaislībām šajā sižetā, kas tapis pirmdien.
Galvenās vēlētājus interesējošās problēmas
Daudzu vēlētāju uzmanības centrā ir ASV ekonomika, jo iedzīvotājiem nākas saskarties ar augstām degvielas, pārtikas, mājokļu un veselības aprūpes izmaksām. Inflācija joprojām pārsniedz ASV Federālo rezervju sistēmas noteikto mērķa līmeni. Lielā mērā tas ir saistīts ar karu, ko ASV un Izraēla februārī sāka pret Irānu. 2024. gada prezidenta vēlēšanu kampaņā Tramps solīja “izbeigt inflāciju un atkal padarīt dzīvi Amerikā pieejamu”, taču dzīves dārdzības krīze kļuvusi par galveno jautājumu vēlētājiem. Savā 24. februāra ikgadējā uzrunā par stāvokli valstī prezidents ar lepnumu paziņoja, ka benzīna cena “lielākajā daļā štatu tagad ir zemāka par 2,30 dolāriem par galonu”. Tomēr četras dienas vēlāk sākās karš ar Irānu, kas izjauca energoresursu piegādes no Tuvajiem Austrumiem un izraisīja benzīna cenu pieaugumu ASV līdz četriem dolāriem par galonu. Karš kļuva arvien nepopulārāks, jo tā sekas bija jūtamas visā pasaulē un galu galā ietekmēja arī amerikāņu maciņus. Augustā veiktā aptaujā 63% respondentu pauda neapmierinātību ar to, kā Tramps risinājis šo situāciju. Demokrāti apgalvo, ka arī Trampa ieviestie tirdzniecības tarifi ir veicinājuši cenu pieaugumu. Daudzus saniknojis tas, ka vēlēšanu kampaņas laikā republikāņu atbalstam Tramps vairāk uzmanības pievērsis sevis slavināšanai, žēlabām par nesaņemto Nobela miera prēmiju un jūsmošanai par “pakaļām”. Negatīvu reakciju izraisījušas arī ziņas par Trampa ģimenes bagātības strauju palielināšanos viņa prezidentūras laikā, kamēr pašas valsts ekonomiskā situācija nebūt nav spīdoša, kā arī Trampa neveselīgā aizraušanās ar sava vārda iemūžināšanu, kur vien var.
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Vēl viens būtisks jautājums ir imigrācija. Republikāņi uzsver, ka Tramps ir izpildījis vienu no saviem galvenajiem 2024. gada priekšvēlēšanu solījumiem, pastiprinot robežkontroli un sākot plašu, nereti pretrunīgi vērtētu cīņu pret nelegālo imigrāciju. Kritiķus sadusmojusi Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) aģentu piekoptās vardarbība, kas izpaudās par vairāku ASV pilsoņu nošaušanā.
Pēdējās nedēļās arvien aktuālākas kļuvušas arī bažas par mākslīgo intelektu. Abu partiju ietekmīgi politiķi ir vienisprātis par nepieciešamību to regulēt, tādējādi nostājoties pret Trampu, kurš noraidījis ideju par likumiem, kas kontrolētu šīs tehnoloģijas attīstību.
Nav aizmirsts arī Krievijas asiņainais karš Ukrainā. Kopš atgriešanās Baltajā namā Tramps izdarījis daudzus reveransus Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam, pretī nesaņemot gandrīz neko, un vienlaikus cenšas piespiest Ukrainu pieņemt Krievijas nosacījumus kara izbeigšanai. Pēdējā laikā Tramps kļuva izteikti naidīgs pret Ukrainu, tās prezidentu Volodimiru Zelenski vainojot kara turpināšanā un pat iesakot viņu nomainīt. Trampa kritiķus tracina Baltā nama nostāšanās Kremļa pusē un Krievijas propagandas naratīvu atkārtošana.
Iespējamie uzvarētāji vidustermiņa vēlēšanās un vēstures tendences
Vēsture liecina, ka prezidenta partija parasti cieš neveiksmi Pārstāvju palātā, politologi šo parādību dēvē par “prezidenta sodīšanu” jeb “vidustermiņa vēlēšanu sodu”. Tikai divreiz kopš 1946. gada prezidenta partija vidustermiņa vēlēšanās ir ieguvusi papildu mandātus Pārstāvju palātā, bet septiņās no šīm 20 vēlēšanām — 1946., 1954., 1994., 2006., 2010., 2018. un 2022. gadā — zaudējusi vairākumu. Savukārt Senātā prezidenta partija kopš 1946. gada ir zaudējusi mandātus 13 no 20 vidustermiņa vēlēšanām, taču kontroli zaudējusi tikai sešas reizes — 1946., 1954., 1986., 1994., 2006. un 2014. gadā.
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Jaunākās aptaujas liecina par Trampa zemo popularitāti. Saskaņā ar sabiedriskās domas aptauju apkopotāja “Silver Bulletin” datiem Tramps savu otro prezidentūras termiņu sāka ar nedaudz vairāk nekā 50% atbalstu, taču oktobra sākumā tas bija sarucis līdz aptuveni 37%. Tikmēr 61% respondentu viņa darbu vērtēja negatīvi. Tas nozīmē, ka arī viņa partijas izredzes saglabāt kontroli ir krietni pasliktinājušās.
Aptaujas liecina, ka demokrātiem ir praktiski garantēta pārliecinoša uzvara Pārstāvju palātā, bet cīņa par Senātu solās būt asa, kaut gan arī šeit demokrāti ir favorīti. Rezultātu izšķirs balsojums tādos štatos kā Mičigana, Teksasa, Ohaio, Aļaska, Meina, Aiova un Kanzasa.
Lielākā daļa pazīmju liecina, ka demokrātiem vidustermiņa vēlēšanās varētu būt labi rezultāti. Tomēr, ja Tramps un viņa partija iegūs vairāk vietu, nekā prognozē aptaujas, tā nebūs pirmā reize, kad viņiem izdevies pārspēt prognozes.
Viens no nedaudzajiem faktoriem, kas darbojas republikāņu labā, ir viņu ievērojamais finansiālais pārsvars, turklāt republikāņu kampaņas finansēšanā atkal iesaistījies pasaules bagātākais cilvēks Īlons Masks, kurš bija dāsnākais Trampa kampaņas finansētājs 2024. gada prezidenta vēlēšanās, bet tagad kampaņā ieguldījis vēl vairāk naudas. Maskam jo īpaši ir svarīga republikāņu uzvara Teksasā, jo tieši uz šo štatu viņš no Kalifornijas ir pārcēlis savus uzņēmumus.
Ko rezultāts nozīmētu Trampam
Ja demokrāti uzvarēs Pārstāvju palātas vai Senāta vēlēšanās, Trampam būs grūti panākt jebkādu likumu pieņemšanu Kongresā. Tādējādi viņa iekšpolitiskie plāni varētu tikt kavēti, lai gan prezidents jau iepriekš ir atradis veidus, kā īstenot savu politiku bez plašāka savas partijas atbalsta.
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Demokrātu kontrole pār kādu no Kongresa palātām nozīmētu arī iespēju izmantot parlamentārās komitejas, lai izmeklētu dažādus Trampa prezidentūras aspektus. Pārbaudes varētu skart apsūdzības korupcijā, jaunas Baltā nama balles zāles būvniecību un ASV Imigrācijas un muitas kontroles dienesta (ICE) izmantotās metodes. Demokrātiskajā partijā notiek arī diskusijas par iespējamu Trampa impīčmentu — Tramps jau ir rekordists, būdams vienīgais ASV prezidents, pret kuru impīčments veikts divas reizes, tiesa Senātā viņš abas reizes attaisnots.
Pat ja Tramps cietīs sakāvi gan Pārstāvju palātā, gan Senātā, divus mēnešus viņš varēs turpināt valdīt ar līdzšinējo sastāvu, jo nākamais Kongress darbu sāks tikai 2027. gada 3. janvārī.